Nuovo modello di sicurezza nel Vesuvio: forze dell’ordine unite

Nell’area vesuviana, un territorio cruciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, si configura un nuovo modello di cooperazione tra le forze dell’ordine.

A seguito di un’intensa giornata di confronto all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, è stato delineato un piano strategico volto a ottimizzare l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità e a tutelare la sicurezza dei cittadini.

L’iniziativa, frutto di un’approfondita analisi delle dinamiche territoriali e delle esigenze locali, prevede un coordinamento sinergico tra le polizie locali dei comuni vesuviani e la Polizia Metropolitana di Napoli.

Questo meccanismo, supportato da protocolli operativi definiti e condivisi, mira a superare le tradizionali frammentazioni di competenze e a garantire una risposta unitaria e tempestiva a qualsiasi emergenza o criticità.

L’apporto della Polizia Metropolitana, in particolare, si focalizzerà sulla definizione di procedure comuni e sulla condivisione di risorse specialistiche, potenziando la capacità di contrasto a fenomeni criminali transnazionali o particolarmente complessi.

Parallelamente, si è deciso di rafforzare la presenza operativa sul territorio attraverso un significativo incremento di personale.

L’assegnazione di ulteriori 35 poliziotti ai commissariati di zona rappresenta un investimento diretto nella prevenzione e nella repressione della criminalità, consentendo un più efficace controllo del territorio e una maggiore vicinanza ai cittadini.

Anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza vedranno potenziati i propri organici, a testimonianza di un approccio integrato e multidimensionale alla sicurezza.

Il Prefetto di Napoli, nel ringraziare il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per il suo costante interesse e supporto alle problematiche dell’area metropolitana, ha sottolineato l’importanza di una collaborazione attiva e consapevole da parte di tutta la comunità.

L’attenzione si concentrerà in particolare sulla lotta alle truffe ai danni degli anziani, un fenomeno che colpisce in modo particolarmente vulnerabile una parte significativa della popolazione.

L’impegno congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dei cittadini rappresenta la chiave per garantire un futuro sicuro e prospero per l’area vesuviana, preservando l’identità culturale e il patrimonio storico di un territorio di inestimabile valore.

Il Comitato ha inoltre affrontato temi relativi all’aggiornamento tecnologico dei sistemi di videosorveglianza, considerandoli strumenti essenziali per la deterrenza e l’investigazione.

L’obiettivo ultimo è creare un ambiente in cui la sicurezza sia percepita come un diritto fondamentale, non un privilegio.