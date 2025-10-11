Nuovo rifugio comunale a Sarno: speranza e cura per gli animali abbandonati.

A Sarno, in una zona strategica lungo la via che collega Sarno a Striano, precisamente nella località di Farricella, si è concretizzato un’opera di fondamentale importanza per il benessere animale: l’inaugurazione del nuovo rifugio comunale.

Un intervento realizzato grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e l’associazione animalista “Il Rifugio di Fortuna ODV”, testimonianza di un impegno condiviso verso la tutela degli animali in difficoltà.

La cerimonia di apertura, alla presenza del sindaco Francesco Squillante e di rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha segnato un momento significativo per la comunità sarnese.

Il nuovo rifugio rappresenta molto più di una semplice struttura; è un baluardo di sicurezza e speranza per i cani abbandonati, smarriti o, purtroppo, vittime di maltrattamenti.

“Questo rifugio è un investimento nel tessuto sociale,” ha dichiarato il sindaco Squillante.

“È un luogo di accoglienza, di cura e di riabilitazione, dove ogni cane può ritrovare dignità e affetto.

Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine ai volontari de ‘Il Rifugio di Fortuna ODV’, che con dedizione e passione si prendono cura di questi animali ogni giorno.

La loro professionalità e il loro amore sono la linfa vitale di questa struttura.

“Il rifugio non si limita a fornire un riparo fisico; mira a offrire un ambiente stimolante che favorisca il recupero psicologico e la socializzazione dei cani.

Un team di veterinari, educatori cinofili e volontari qualificati lavora in sinergia per garantire un supporto completo, dalla cura medica all’addestramento comportamentale.

L’obiettivo primario è quello di preparare i cani ad affrontare con successo il percorso verso una nuova famiglia, promuovendo l’adozione responsabile e contrastando il fenomeno dell’abbandono.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche di protezione animale che l’amministrazione comunale sta portando avanti, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del benessere animale e promuovere la cultura della responsabilità verso gli animali domestici.

Il rifugio di Sarno si configura, quindi, come un punto di riferimento non solo per il territorio locale, ma come esempio di buona pratica da replicare in altre realtà, testimoniando come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare risultati concreti e duraturi per il bene comune e per la salvaguardia dei nostri compagni a quattro zampe.

L’augurio è che questo rifugio possa rappresentare un nuovo inizio per molti cani, offrendo loro una seconda possibilità di una vita felice e serena.