Nuovo Vescovo per Assisi e diocesi umbre: designato Mons. Accrocca

Con un gesto che segna un ritorno a modelli amministrativi del passato e proietta uno sguardo al futuro pastorale, Sua Santità il Papa ha designato Monsignor Felice Accrocca come Vescovo delle diocesi unite di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno.

La nomina, annunciata ufficialmente, sancisce un’unione che, pur avendo radici storiche, si presenta oggi come una risposta strategica alle sfide demografiche e pastorali che caratterizzano la regione dell’Umbria.

Monsignor Accrocca, finora Arcivescovo Metropolita di Benevento, accetta l’incarico portando con sé una solida esperienza pastorale e una profonda conoscenza del tessuto ecclesiale italiano.

L’attribuzione del titolo di Arcivescovo *ad personam* sottolinea il suo profilo e la sua rilevanza all’interno della gerarchia ecclesiastica, riconoscendo al contempo la sua capacità di guidare un territorio complesso e ricco di storia.

La decisione del Papa giunge in seguito alle dimissioni per età di Monsignor Domenico Sorrentino, il cui lungo e proficuo servizio ha lasciato un segno indelebile nelle comunità locali.

La rinuncia, per statuto, è un atto dovuto e segna il passaggio di consegne, aprendo una nuova fase per le diocesi umbre.

Questa unione di diocesi non è un mero accostamento territoriale, ma una riflessione attenta alle dinamiche sociali e spirituali del nostro tempo.

In un contesto di diminuzione della popolazione e di cambiamento dei modelli di fede, la leadership di un unico Pastore si propone come strumento per promuovere una più efficace sinergia tra le risorse umane, materiali e spirituali delle due realtà ecclesiastiche.

Monsignor Accrocca, erede di un’eredità spirituale millenaria, sarà chiamato a interpretare le esigenze del popolo umbro, a sostenere le vocazioni, a promuovere la carità e la giustizia sociale, e a testimoniare il Vangelo in un mondo in continua trasformazione.

La sua missione sarà quella di costruire ponti tra le comunità parrocchiali, di rafforzare la presenza della Chiesa nel territorio, e di annunciare il messaggio di speranza e di pace che scaturisce dalla fede cristiana.

L’evento rappresenta un momento di riflessione per tutti i fedeli, un invito a riscoprire le radici della propria identità cristiana, a rinnovare l’impegno nel servizio alla Chiesa e alla società, e a accogliere con spirito di collaborazione e di fiducia il nuovo Pastore designato.

La nomina di Monsignor Accrocca non è solo un cambiamento amministrativo, ma una nuova opportunità per la Chiesa dell’Umbria di rinnovarsi e di testimoniare la gioia del Vangelo.