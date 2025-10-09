Occupazione e Disperazione: L’Emergenza Abitativa Esplode in Città

L’emergenza abitativa, drammaticamente visibile ieri con lo sgombero del motel Agip, si è acuita oggi con l’occupazione, da parte di alcune famiglie coinvolte, di locali all’interno di una struttura demaniale abbandonata, situata tra l’ex ospedale militare e il quartiere Spagnoli.

Questo gesto, carico di disperazione, testimonia la fragilità di una situazione che si protrae nel tempo, alimentata da promesse non mantenute e da una gestione urbanistica inadeguata.

Le famiglie, con bambini piccoli, hanno espresso il loro bisogno di un rifugio sicuro, un luogo dignitoso in cui poter dormire, gridando le loro sofferenze dalle finestre dell’edificio occupato.

La struttura, originariamente concepita come spazio per associazioni e destinata poi ad ospitare un commissariato, è rimasta inutilizzata e in stato di degrado dal 2016, incarnando simbolicamente la latitanza delle istituzioni.

“Si tratta di una risposta disperata a un’assenza prolungata”, ha dichiarato un portavoce dello ‘Sportello per il diritto all’abitare’, sottolineando come l’occupazione sia l’esito inevitabile di anni di negligenza e di un’emergenza sociale ignorata.

Lo Sportello, da tempo impegnato nella tutela del diritto alla casa, ha denunciato come la mancanza di alloggi sociali e di politiche abitative efficaci abbia condotto queste famiglie a vivere in condizioni di estrema precarietà, paragonabili a una “discarica sociale”.

La Prefettura sta attualmente tentando una mediazione, ma finora senza esiti concreti.

La richiesta principale delle famiglie è che l’amministrazione comunale onori le promesse fatte, trovando finalmente una sistemazione abitativa dignitosa, dopo vent’anni di attesa e di promesse vane.

L’evento pone l’accento sulla necessità urgente di un cambio di paradigma nella gestione del diritto alla casa, che vada oltre la semplice assistenza emergenziale e che investa la costruzione di nuove abitazioni sociali, la riqualificazione del patrimonio esistente e l’implementazione di politiche abitative inclusive, in grado di garantire a tutti i cittadini un alloggio adeguato e stabile.

La questione non è solo una problematica abitativa, ma una questione di giustizia sociale e di diritti fondamentali.