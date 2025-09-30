Occupazioni studentesche e solidarietà a Gaza: la mobilitazione si allarga.

L’azione studentesca si intensifica con un’occupazione permanente della Facoltà di Lettere e Filosofia di Porta di Massa, un punto nodale per seguire l’evoluzione della spedizione umanitaria diretta a Gaza.

Parallelamente, la Facoltà di Scienze Politiche a Roma è stata occupata, segnalando la disponibilità a sostenere attivamente la resistenza palestinese e la Global Sumud Flotilla.

Queste iniziative, coordinate da un collettivo universitario autogestito, si estendono a numerose città, segnalando un momento di preparazione ad un’azione concertata.

A Napoli, in particolare, viene creato uno spazio dedicato al dialogo, alla condivisione e all’aggregazione sociale, volto a contrastare l’isolamento e le sofferenze che affliggono la collettività.

L’obiettivo è di promuovere una mobilitazione diffusa e trasversale.

I promotori dell’iniziativa denunciano una responsabilità diretta del governo italiano nel perpetuare il conflitto.

Le accuse si concentrano sull’approvvigionamento di armamenti verso Israele e il sostegno alle sue politiche, descritte come genocidali, coloniali e intrise di supremazia.

La retorica ufficiale, amplificata dai media, è vista come un attacco diretto agli equipaggi della Flotilla, un tentativo di delegittimare la loro missione umanitaria.

La richiesta centrale è la cessazione immediata delle operazioni militari in Palestina e la liberazione del territorio “dal fiume al mare”, espressione che implica la fine dell’occupazione israeliana e l’instaurazione di un nuovo assetto politico.

Accanto a questa rivendicazione, vi è una ferma richiesta di protezione per gli equipaggi della Global Sumud Flotilla e della Freedom Flotilla, considerati bersaglio di attacchi mediatici e potenzialmente esposti a pericoli durante il loro viaggio verso Gaza.

L’intera iniziativa si configura come un atto di solidarietà attiva verso il popolo palestinese e un tentativo di esercitare pressione politica contro le politiche governative e internazionali che favoriscono il conflitto.