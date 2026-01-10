Officina illegale, scacco al sistema di scarichi nella Terra dei Fuochi

Un’attività di routine, apparentemente innocua, si è rivelata un’importante valvola di controllo ambientale a San Nicola la Strada, un comune incastonato nel cuore della complessa area campana tristemente nota come “Terra dei Fuochi”.

L’operazione, condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta sotto la guida del neo comandante Colonnello Biagio Chiariello, ha portato al sequestro di un’officina meccanica e all’individuazione di gravi irregolarità che impattano sulla tutela del territorio e sulla salute pubblica.

L’indagine, nata da controlli mirati agli smaltimenti illeciti di rifiuti, ha permesso di accertare un sistema di deviazione di liquami industriali direttamente nel sistema fognario comunale, una pratica inaccettabile che compromette la qualità delle acque reflue e può avere ripercussioni sull’ecosistema locale.

L’impatto di tali scarichi non riguarda solamente l’ambiente, ma anche la potabilità dell’acqua e la salute dei cittadini.

Al di là dello scarico illegale, l’ispezione ha messo a scoperto una serie di violazioni in materia ambientale e urbanistica.

L’officina, estesa su una superficie di circa mille metri quadri, operava in condizioni di palese non conformità alle normative vigenti.

I veicoli in riparazione, numerosi e in diversi stati di avanzamento, testimoniavano un’attività a forte intensità, presumibilmente gestita con modalità evasive e poco trasparenti.

L’accusa principale riguarda la mancanza di un corretto sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali derivanti dall’attività di riparazione auto.

Il registro di carico e scarico, strumento fondamentale per la gestione dei rifiuti, presentava anomalie significative, suggerendo una volontà di occultare la quantità e la destinazione dei materiali pericolosi prodotti.

La sanzione pecuniaria inflitta al titolare, di ulteriori 5.000 euro, è una conseguenza diretta di questa omissione.

L’attenzione delle autorità non si è limitata all’aspetto prettamente ambientale.

Sono stati rilevati anche disservizi nella tutela del benessere animale, con due cani detenuti in condizioni igienico-sanitarie inadeguate, richiedendo l’intervento di veterinari per valutazioni specifiche.

La vicenda solleva interrogativi più ampi sulla gestione del territorio e sulla necessità di rafforzare i controlli in un’area particolarmente vulnerabile come la “Terra dei Fuochi”.

L’intervento del comune, attraverso i suoi uffici antiabusivismo edilizio e SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), sarà cruciale per approfondire gli aspetti urbanistici e verificare la legittimità delle opere edilizie presenti nell’area, che appaiono gravate da significative criticità.

L’uomo, un cinquantenne residente in loco, è stato deferito alle autorità giudiziarie e il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per reati ambientali.

Contestualmente, sono stati informati gli organi tributari per accertamenti in merito a possibili elusioni fiscali, evidenziando come le irregolarità ambientali possano essere spesso correlate a pratiche di evasione fiscale.

La vicenda rappresenta un monito per tutti gli operatori economici e un segnale di impegno delle forze dell’ordine nella tutela del territorio e nella difesa della legalità.