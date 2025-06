One More Pack: Innovazione e Talenti nel Packaging Design

Città della Scienza è stata il palcoscenico dell’undicesima edizione di One More Pack, il prestigioso premio e forum dedicato al packaging design che si conferma come punto di riferimento imprescindibile per il Sud Italia. Promossa da Grafica Metelliana, la manifestazione ha attratto un pubblico eterogeneo: studenti, professionisti, designer, creativi e imprenditori, tutti animati dalla passione per l’innovazione e la comunicazione visiva nel settore dell’imballaggio.L’evento ha trascendentato la semplice competizione, trasformandosi in un vero e proprio crocevia di idee e tendenze. La mostra dei progetti in gara ha offerto un’immersione nel panorama contemporaneo del packaging, svelando soluzioni creative e tecniche avanzate. Parallelamente, una serie di stand espositivi, realizzati grazie al supporto di partner strategici come Brizzi distribuzione, HP, Fedrigoni, Heidelberg e Oropress, hanno presentato le ultime tecnologie e materiali disponibili sul mercato.Il cuore pulsante di One More Pack è stato il forum, un momento di confronto e ispirazione con relatori di spicco. Generoso Branca, esperto di ricerca presso l’Università Bocconi, ha illuminato le dinamiche del mercato e le evoluzioni del consumatore. Jonathan Fortunati, innovation strategist e co-fondatore di FFFORWARD, ha stimolato la riflessione sull’importanza del design thinking e della sostenibilità. Giuseppe Mascia, creative director di CBA ITALY, ha offerto spunti preziosi sulla direzione creativa e la costruzione di brand attraverso il packaging.La cerimonia di premiazione ha coronato l’evento, celebrando l’eccellenza e riconoscendo il talento dei giovani designer e dei professionisti del settore. Nelle categorie dedicate, i progetti vincitori si sono distinti per l’originalità, la funzionalità e la capacità di comunicare efficacemente l’identità del prodotto.Macheto, agenzia IDEA Studio, si è aggiudicata il premio nella categoria PACKAGING, grazie a una soluzione che reinterpreta il concetto di personalizzazione, declinando colori e grafiche in edizioni limitate, capaci di creare un legame emotivo con il consumatore e trasformare l’imballaggio in un vero e proprio oggetto da collezione.Amaro Baro, con l’abile direzione artistica di Serpico Diego, ha conquistato il pubblico nella categoria LABEL, grazie a un’etichetta che trascende la mera funzione informativa, divenendo un elemento narrativo e interattivo, capace di stimolare la curiosità e l’engagement del consumatore.La categoria studenti ha visto emergere talenti promettenti. Vincenzo Volino e Petrucci Sara, dell’IUAD Napoli, si sono distinti per l’interpretazione impeccabile del brief progettuale. Andrea Ruffoni, dell’IED Milano, ha saputo evocare la maestosità del mare attraverso un’attenta selezione di materiali e gradazioni di colore. Infine, Mario D’Alessandro, della Scuola internazionale Comics Napoli, ha raccontato la sua città attraverso una rappresentazione suggestiva del Castel dell’Ovo e del borgo Santa Lucia, testimoniando la profonda connessione tra design, territorio e identità culturale. One More Pack, ancora una volta, si conferma come un motore di innovazione e un trampolino di lancio per i nuovi talenti del packaging design italiano.