Orchestra Scarlatti: lutto, chiusura e appello al futuro.

Il futuro della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli è appeso a un filo. Un annuncio inaspettato, lanciato dal maestro Gaetano Russo al termine di un concerto della Scarlatti Young, la formazione giovanile dell’orchestra, nella cattedrale di Castellammare di Stabia, ha scosso il panorama culturale napoletano: la sua chiusura è prevista per il 2026, una data che, secondo Russo, non è frutto di una decisione autonoma, ma una conseguenza inevitabile di dinamiche più ampie e profonde.Russo ha spiegato che la decisione, seppur dolorosa, è stata presa con la volontà di una trasparenza totale, come un atto di lealtà verso il pubblico e i musicisti. Il nodo centrale, come egli stesso sottolinea, non risiede nella mancanza di fondi in sé, ma in una profonda trasformazione dei valori e delle priorità all’interno della società, che si traduce in un progressivo sminuirmento del ruolo e del valore della musica classica, a scapito di altre forme di intrattenimento. “Non chiediamo privilegi, ma un riconoscimento del nostro posto nel tessuto culturale,” ha affermato. “La musica non è un lusso, è un bisogno, un elemento essenziale per la crescita e l’identità di una comunità.”L’annuncio arriva in un momento particolarmente delicato, segnato dal ricordo di Giovanni Battista Cutolo, detto Gio’ Gio’, un giovane musicista dell’Orchestra Scarlatti Young strappato alla vita prematuramente, vittima di una tragica lite per un parcheggio. La sua scomparsa, come sottolinea Russo, è un simbolo tangibile della perdita di umanità che affligge la città e che, in ultima analisi, contribuisce alla marginalizzazione delle arti.Il maestro, testimone di un precedente smantellamento, quello dell’Orchestra Scarlatti della Rai nel 1992, e fondatore della Nuova Orchestra Scarlatti nel 1993, ha espresso profonda amarezza per una situazione che si ripete, aggravata dalla perdita di un auditorium a Napoli, una città con una tradizione musicale secolare. “È inaccettabile che città di dimensioni minori possiedano strutture dedicate alla musica, mentre Napoli ne è priva,” ha denunciato.Le tournée in Cina, paradossalmente, hanno evidenziato una situazione ancora più drammatica: l’orchestra, un tempo ospite privilegiata in Italia, si ritrova a cercare spazi di esibizione all’estero, in luoghi dove la musica classica è valorizzata e sostenuta. Questo scenario, secondo Russo, rivela una profonda crisi di visione e di responsabilità da parte delle istituzioni.L’appello finale del maestro è chiaro: non si tratta di un problema di risorse economiche, ma di una questione di scelte, di priorità. È necessario un cambio di rotta, una revisione delle politiche culturali, una maggiore attenzione al ruolo della musica nella società. “Non ci devono più negare la verità, devono rendere conto di come sono stati spesi i soldi che erano a disposizione,” ha concluso Russo, con un tono di frustrazione e di profonda preoccupazione per il futuro della musica a Napoli e, più in generale, per il futuro della cultura italiana. L’eredità di Gio’ Gio’ e l’eco degli applausi dell’Orchestra Scarlatti della Rai risuonano come un monito: il silenzio non è un’opzione.