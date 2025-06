Oro Bianco Italiano: La Mozzarella Conquista il Giappone

L’Oro Bianco dell’Italia Conquista il Giappone: Un Ponte di Eccellenza Agroalimentare tra Europa e AsiaUn’opportunità strategica si apre per l’agroalimentare italiano, e in particolare per la Mozzarella di Bufala Campana DOP, nel cuore del mercato giapponese. L’iniziativa, orchestrata dalla Commissione Europea e guidata dal Commissario Ue all’Agricoltura Christophe Hansen, rappresenta un’immersione profonda in un contesto culturale ed economico unico, con l’obiettivo di consolidare la presenza italiana e rafforzare il partenariato economico Ue-Giappone, attivo dal 2019. Questo accordo garantisce una protezione significativa a oltre 260 prodotti europei a indicazione geografica, tra cui l’ambita mozzarella campana.La missione, che si snoda tra Tokyo e Osaka fino al 13 giugno, non è solo un’occasione di visibilità istituzionale, ma un vero e proprio ponte tra operatori europei e giapponesi. La presenza del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, l’unico consorzio italiano a partecipare, sottolinea l’importanza di questo prodotto come ambasciatore del Made in Italy.I dati Ismea dipingono un quadro incoraggiante: l’export agroalimentare italiano in Giappone ha superato i 1,9 miliardi di euro, con un aumento annuale del 14%, e rappresenta il 24% delle esportazioni totali italiane. Le Indicazioni Geografiche (IG) sono cruciali in questo successo, costituendo il 50% dell’export del settore caseario, con la Mozzarella di Bufala Campana DOP a trainare la crescita, registrando un incremento del 19% in valore e del 23% in volume nel 2024. Questi numeri testimoniano un’attenzione crescente da parte dei consumatori giapponesi verso prodotti di alta qualità certificata.L’impegno del Consorzio si estende oltre gli incontri ufficiali, culminando nella partecipazione a un panel di discussione all’Expo di Osaka, un evento globale che mette in luce le innovazioni e le eccellenze del mondo. Il focus sarà sui valori intrinseci delle produzioni agroalimentari europee: sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale, autenticità del processo produttivo e, naturalmente, qualità superiore.La Mozzarella di Bufala Campana DOP non è semplicemente un prodotto caseario, ma una narrazione complessa. Come sottolinea il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani, racchiude un patrimonio inestimabile di tradizioni secolari, paesaggi mozzafiato e un profondo legame con il territorio. In un mercato come quello giapponese, dove il consumatore è estremamente sensibile all’origine e al significato del cibo, questi elementi si trasformano in potenti strumenti di differenziazione. L’acquisto di un pezzo di mozzarella DOP diventa quindi un viaggio culturale, un’esperienza che va oltre il gusto.La forza di questa identità ha generato un circolo virtuoso: creazione di occupazione, valorizzazione delle aree interne, sviluppo del turismo enogastronomico. Questo è un esempio emblematico di come un prodotto DOP possa creare valore economico, sociale e culturale.Nonostante il successo, il Consorzio affronta sfide logistiche legate alla shelf life del prodotto fresco, un ostacolo che limita l’espansione nel settore della ristorazione. Il direttore Saccani ribadisce l’importanza di un confronto istituzionale per superare queste difficoltà e portare l’eccellenza italiana ovunque ci sia un consumatore pronto ad apprezzarla. Il Giappone, con la sua raffinata cultura gastronomica e la sua apertura verso l’innovazione, rappresenta senza dubbio una meta privilegiata in questo percorso di crescita e di scoperta. La missione in Giappone è quindi un investimento nel futuro, un impegno a portare i valori del Made in Italy e la sua ineguagliabile qualità nel cuore del panorama agroalimentare mondiale.