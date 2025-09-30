Orrendo: prete: condannato per abusi su. Sentenza.

La sentenza del Tribunale di Napoli ha segnato una tappa dolorosa nel tessuto della giustizia ecclesiastica e civile, condannando un membro del clero a otto anni e sette mesi di reclusione per reati di abusi sessuali perpetrati ai danni di una persona con disabilità intellettiva.

L’episodio, avvenuto tra il 2014 e il 2019 all’interno di una struttura di accoglienza sita in Ercolano, solleva interrogativi profondi sui meccanismi di controllo, sulla tutela delle fasce più vulnerabili e sulla responsabilità della Chiesa di fronte a comportamenti aberranti.

La vicenda, inquadrata nell’ambito delle cosiddette “sezioni specializzate per le fasce deboli” della Procura di Napoli, guidata dal magistrato Giuseppe Tittaferrante, ha visto la vittima costituirsi parte civile, affidandosi alla competenza dell’avvocato Paola Santantonio per tutelare i propri diritti e cercare una risposta adeguata a tale violazione.

La difesa del sacerdote, rappresentata dagli avvocati Licia Gianfaldone e Mario Acquaruolo, ha costantemente negato le accuse formulate dall’accusa.

L’indagine, complessa e delicata, ha rivelato un rapporto di abuso di fiducia, in cui il prete, incaricato della cura e dell’assistenza della persona con disabilità, avrebbe sfruttato la sua posizione di autorità e la sua condizione di fragilità per ottenere prestazioni sessuali.

In cambio, il religioso offriva doni e favori, creando una dinamica di coercizione e manipolazione particolarmente insidiosa.

La complessità del caso risiede non solo nella gravità dei fatti, ma anche nella difficoltà di interpretare e comprendere il consenso di una persona con disabilità intellettiva, rendendo ancora più cruciale l’analisi del contesto e delle dinamiche relazionali.

Questa vicenda pone l’accento su una questione di fondamentale importanza: la necessità di rafforzare i sistemi di controllo e di supervisione all’interno delle istituzioni religiose, garantendo la trasparenza e la responsabilità degli operatori che si occupano di persone vulnerabili.

L’episodio, purtroppo, non è un caso isolato e mette in luce la necessità di una maggiore attenzione alla formazione del personale ecclesiastico, promuovendo una cultura della prevenzione e del rispetto dei diritti umani.

La condanna rappresenta un passo avanti nella ricerca di giustizia per la vittima e per tutte le persone che, in situazioni di vulnerabilità, sono vittime di abusi di potere.

Il processo, e la sentenza, si configurano come un monito per la società e per la Chiesa, ricordando l’imperativo di proteggere i più deboli e di perseguire con fermezza chiunque ne violi i diritti.

La speranza è che questo caso possa contribuire a creare un ambiente più sicuro e protettivo per le persone con disabilità, basato sulla fiducia, il rispetto e la dignità.