Orsola Benincasa: Eccellenza e Sbocchi Professionali a Napoli

L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, istituzione storica e pilastro dell’alta formazione libera italiana, si conferma un polo di eccellenza per chi aspira a professioni nel campo dell’educazione, del sociale, della cultura e del diritto.

L’ateneo si distingue per la densità di corsi di laurea magistrale e triennale direttamente abilitanti, un’offerta formativa all’avanguardia che risponde alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

L’impegno dell’Università si traduce in un numero significativo di posti disponibili, con una leadership indiscussa nel corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (690 posti), unico in Italia ad abilitare all’insegnamento sia nella scuola primaria che in quella dell’infanzia.

L’impatto della legge n.

55 del 2024 rappresenta una svolta cruciale: l’istituzione degli Albi delle Professioni Pedagogiche ed Educative apre nuove prospettive per i laureati in Scienze dell’Educazione e in Consulenza Pedagogica, consentendo loro l’iscrizione rispettivamente all’Albo degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici e all’Albo dei Pedagogisti.

Oltre alla formazione primaria, l’offerta didattica spazia nel campo del servizio sociale e della psicologia, con percorsi professionalizzanti che conducono all’iscrizione negli Albi professionali di assistenti sociali e psicologi, articolati in sezioni B per i laureati triennali e sezione A per i magistrali.

Il percorso di Conservazione e Restauro del Patrimonio Culturale, un’opportunità unica in Italia, abilita direttamente all’esercizio della professione del restauratore, con prove d’ingresso previste per inizio ottobre.

Il Rettore Lucio d’Alessandro sottolinea come l’Università, con dati certificati, possa vantare un elevato tasso di “abilitazione” al mercato del lavoro.

Questo risultato è frutto di una progettazione formativa continua, in stretta collaborazione con imprese e mondo del lavoro, per sviluppare competenze altamente spendibili.

La vocazione professionalizzante si riflette con particolare intensità nel Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche.

Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza offre indirizzi specializzati per la carriera in magistratura e per il ruolo di giurista d’impresa, con un focus innovativo sulle nuove tecnologie.

Il Corso di laurea in Economia Aziendale, primo in Italia a orientarsi verso le sfide della green economy e della sostenibilità, forma professionisti capaci di rispondere alle esigenze di un’economia globale sempre più attenta all’ambiente.

Le opportunità di accesso a questi percorsi formativi di eccellenza rimangono aperte fino al 21 settembre, con bando consultabile sul sito web dell’Università (www.

unisob.

na.

it), offrendo a studenti ambiziosi la possibilità di costruire un futuro professionale solido e gratificante.

L’impegno costante dell’Università Suor Orsola Benincasa si conferma quindi come investimento strategico per il futuro del Paese, nel segno della formazione e dell’innovazione.