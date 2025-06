Ospedale del Mare Napoli: Gold Award per l’eccellenza nell’ictus.

L’Ospedale del Mare di Napoli si è distinto come centro di eccellenza nella gestione dell’ictus ischemico, ricevendo il prestigioso riconoscimento “Gold” per il primo trimestre del 2025 nell’ambito degli Eso Angels Awards, un’iniziativa promossa dall’European Stroke Organization (ESO). Questo premio internazionale non è un mero attestato di merito, ma il sigillo di un impegno costante e profondo verso la qualità e la tempestività delle cure, elementi imprescindibili per affrontare una patologia neurovascolare tanto devastante quanto frequente.L’ictus ischemico, causato dall’ostruzione di un’arteria cerebrale, innesca una corsa contro il tempo. Ogni minuto che intercorre tra l’insorgenza dei sintomi e l’inizio del trattamento rappresenta una perdita irreversibile di neuroni, con conseguenze potenzialmente drammatiche sulla capacità motoria, il linguaggio, la memoria e altre funzioni vitali. La velocità di intervento, pertanto, non è un dettaglio secondario, ma un fattore critico che determina in larga misura il grado di disabilità residua e la prognosi del paziente.Il riconoscimento Eso Angels Awards valuta l’efficacia delle strutture sanitarie sulla base di parametri rigorosi, monitorando attentamente le tempistiche di esecuzione delle procedure di trombolisi (scioglimento del coagulo) e di trombectomia meccanica (rimozione del coagulo tramite catetere). L’Ospedale del Mare ha dimostrato di superare con successo questi standard, grazie a un’organizzazione impeccabile, un team multidisciplinare altamente specializzato e un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia.L’Unità Operativa di Neurologia e il servizio di Neuroradiologia interventistica dell’ospedale operano in regime di reperibilità continua, 24 ore su 24, assicurando l’accesso immediato alle cure per i pazienti provenienti da Napoli e dalla provincia. Il percorso diagnostico e terapeutico è ottimizzato per ridurre al minimo i tempi di attesa, dalla fase di triage all’esecuzione delle procedure salvavita. Immediatamente dopo il trattamento acuto, i pazienti vengono trasferiti in Stroke Unit, un reparto dedicato alla cura intensiva e multidisciplinare, dove ricevono un supporto specialistico mirato a prevenire complicanze e favorire il recupero funzionale.Questo prestigioso riconoscimento non solo celebra i risultati raggiunti, ma sottolinea anche il ruolo cruciale dell’Ospedale del Mare nel sistema di cura dell’ictus a livello regionale. Esso si configura come un modello di eccellenza per l’intera Campania, offrendo un punto di riferimento per l’implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici efficienti e centrati sul paziente, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale ed economico di questa grave patologia. L’impegno continuo dell’ospedale testimonia la dedizione di professionisti sanitari che lavorano instancabilmente per offrire ai pazienti le migliori possibilità di recupero e una vita piena e indipendente.