Paestum: Artis Suavitas 2025, un premio tra cultura, impegno e memoria.

Il 12 luglio, il maestoso Tempio di Nettuno nel cuore del Parco Archeologico di Paestum si ergerà a palcoscenico di una celebrazione unica: la cerimonia conclusiva del Premio Artis Suavitas 2025. Un evento che va ben oltre la semplice consegna di riconoscimenti, ma che si configura come un vero e proprio crocevia culturale, un momento di riflessione e ispirazione.Quest’anno, il premio si arricchisce di figure emblematiche, simboli di eccellenza in diversi ambiti. Tra i destinatari del prestigioso riconoscimento spicca il procuratore Nicola Gratteri, figura di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata e testimone di un impegno civile che incarna i valori di giustizia e coraggio. Accanto a lui, i maestri pasticcieri Debora e Nicola Massari, custodi di un’arte antica, capaci di trasformare ingredienti semplici in opere d’ingegno e delizia. L’astronauta Paolo Nespoli, esploratore di nuovi orizzonti, incarna la curiosità, la perseveranza e la capacità di superare i limiti umani.Un tributo commovente sarà rivolto alle famiglie Cecchettin e Tramontano, portatrici di un dolore immenso, ma anche di una straordinaria forza d’animo. In memoria di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, vittime di una violenza inaccettabile, il premio si pone come un monito e un invito a promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità. Il gruppo Pinguini Tattici Nucleari riceveranno un riconoscimento per il loro brano dedicato a Giulia Tramontano e al figlio non ancora nato, un’opera che ha toccato il cuore di molti e che ha saputo tradurre in musica un sentimento di profonda umanità.La cerimonia, preceduta da un evento privato a Napoli il 27 giugno, vedrà la consegna del premio al giornalista Pierluigi Pardo, per la sua abilità nel tessere connessioni tra il mondo dello sport e le dinamiche sociali e culturali che lo plasmano. La conduzione della serata sarà affidata a Giusy Meloni, con l’apporto di Bruno Gaipa, un duo che promette di creare un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni.Artis Suavitas, come sottolinea il fondatore e presidente dell’associazione Antonio Larizza, non è soltanto una cerimonia, ma un progetto più ampio, un percorso volto a celebrare l’impegno, il pensiero critico e la qualità. Ogni edizione aggiunge tasselli a un mosaico culturale in cui il merito è riconosciuto come un gesto di profonda valenza sociale. L’associazione, supportata da un comitato scientifico di figure di spicco come Pupi Avati e Maurizio De Giovanni, promuove un ideale di bellezza, rigore e autenticità, creando ponti tra mondi diversi ma accomunati dalla passione e dalla competenza.Quest’anno, il premio si arricchisce di un’ulteriore iniziativa: la XIII edizione del Festival School Movie-Cinedù, un’occasione unica per giovani studenti e istituti scolastici di tutta Italia, con tre giornate dedicate a proiezioni, incontri e premiazioni, un vero e proprio viaggio nel mondo dell’audiovisivo educativo. Il Premio Artis Suavitas 2025 si presenta quindi come un evento di grande significato, un momento di celebrazione, riflessione e ispirazione per l’intera comunità.