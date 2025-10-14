Palma Campania: Arrestato con armi illegali e munizioni nascoste

A Palma Campania, una serrata attività di controllo da parte dei Carabinieri della locale Stazione ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni, residente in città e privo di precedenti penali.

L’operazione, inserita in un più ampio programma di verifica della legittima detenzione di armi da fuoco, ha coinvolto un’accurata perquisizione domiciliare nei confronti del soggetto.

La verifica, nata da un’ordinaria verifica amministrativa, si è rivelata ben più complessa del previsto.

Sebbene l’uomo fosse in possesso di tre fucili e due pistole legalmente detenute, il controllo ha permesso di rinvenire un significativo quantitativo di materiale in violazione di legge.

In particolare, i militari hanno sequestrato una pistola semiautomatica di calibro 9×21, risultata oggetto di furto denunciato e quindi priva di qualsiasi titolo di legittima detenzione.

L’origine di un fucile a canna liscia di calibro 24 è al momento oggetto di accertamenti, sollevando dubbi sulla sua provenienza legale e sulla possibilità di aver subito alterazioni.

L’ammontare delle munizioni rinvenute – ben 619 cartucce di vari calibri – ha destato particolare attenzione, superando di gran lunga i limiti consentiti dalla normativa vigente per i detentori di armi.

A completare il quadro, sono stati scoperti e sequestrati tredici coltelli a serramanico di diverse dimensioni e caratteristiche, configurando una potenziale violazione delle disposizioni in materia di armi bianche.

L’arresto del 42enne testimonia l’importanza dei controlli periodici e mirati da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e prevenire la circolazione di armi illegali.

Il materiale sequestrato è stato consegnato agli Uffici competenti per ulteriori analisi e per ricostruirne il percorso.

L’uomo, ora in stato di detenzione, attende il processo, durante il quale sarà chiamato a rispondere delle accuse contestate, che potrebbero includere la detenzione illegale di armi, la ricettazione di oggetti rubati e il possesso di armi alterate.

L’indagine è in corso e non si escludono ulteriori sviluppi.