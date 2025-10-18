Paolo Piccolo muore: una vita spezzata tra violenza e negligenza.

La comunità nazionale è stata scossa dalla scomparsa di Paolo Piccolo, ventiseienne originario di Napoli, avvenuta nella notte scorsa presso l’ospedale Moscati di Avellino.

La sua morte, tragicamente prematura, suggella un percorso di sofferenza e privazione durato quasi un anno, iniziato con un’efferata aggressione subita il 24 ottobre del passato anno all’interno del carcere di Avellino.

L’evento che ha segnato profondamente la vita di Paolo Piccolo fu una spedizione punitiva orchestrata da altri detenuti, sfociata in una violenza inaudita.

Il giovane subì un devastante trauma cranico, aggravato da ventisei coltellate, una delle quali, con esito fatale, lesò l’organo polmonare.

Le lesioni fisiche, profondamente traumatiche, furono solo una parte di un quadro clinico complessivamente drammatico, caratterizzato da una progressiva emaciamento e da una fragile condizione generale.

L’odissea di Paolo, e dei suoi familiari, si è rivelata una battaglia incessante per garantire adeguate cure e un percorso di riabilitazione.

Le ripetute richieste di trasferimento in strutture specializzate, avanzate dai genitori e dall’avvocato Costantino Cardiello, hanno evidenziato un sistema di assistenza penitenziaria spesso inadeguato a rispondere alle esigenze di soggetti vulnerabili come Paolo.

Il breve periodo trascorso presso il Centro Don Gnocchi di Sant’Angelo dei Lombardi, pur offrendo un temporaneo sollievo, non ha potuto invertire la rotta di un declino fisico che lo ha portato ad un peso corporeo inferiore ai venticinque chilogrammi, testimonianza tangibile della sua profonda sofferenza.

Il processo penale nei confronti dei sette detenuti accusati di aver perpetrato l’aggressione, precedentemente in corso per tentato omicidio, subirà ora una radicale trasformazione.

La morte di Paolo Piccolo comporterà la riformulazione dell’imputazione in omicidio aggravato, un atto giudiziario che riflette la gravità inequivocabile del crimine commesso e la tragica conclusione di una vita spezzata.

Il caso Piccolo solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza e di assistenza all’interno del sistema penitenziario, e sulla necessità di garantire a ogni detenuto, indipendentemente dalla sua condizione, il diritto fondamentale a cure adeguate e a una dignitosamente umana.