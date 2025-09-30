Paupisi, tragedia: scomparsi due bambini, il marito sospettato

Un velo di angoscia avvolge Paupisi, piccolo centro del beneventano, dove una tragedia ha infranto la quiete di una comunità abituata alla serenità.

La scomparsa dei due figli minori di Elisa Polcino, la donna di 49 anni trovata senza vita questa mattina, ha scatenato un’ondata di preoccupazione e timore.

Il sindaco, Salvatore Coletta, esprime il profondo dolore e l’inquietudine che permeano il paese, un luogo fino ad ora immune a simili drammi.

La ricostruzione degli eventi si presenta drammaticamente complessa.

Elisa Polcino è stata trovata senza vita, con i primi riscontri che puntano al marito, Salvatore Ocone, come presunto responsabile del tragico epilogo.

L’uomo, al momento, risulta sparito, rendendo le indagini ancora più urgenti e delicate.

La sua scomparsa alimenta sospetti e ipotesi, complicando le operazioni di ricerca.

La famiglia Polcino era composta da cinque membri.

Un figlio, ormai adulto, conduce una vita autonoma e lavorativa al di fuori di Paupisi.

Una figlia di sedici anni è presente e collabora con le forze dell’ordine.

Al centro dell’emergenza ci sono, invece, i due figli minori, un ragazzo e una ragazza di quindici anni, di cui non si hanno notizie dalla mattinata odierna.

La loro sparizione ha trasformato Paupisi in un crocevia di speranze e paure.

Le ricerche, coordinate dai Carabinieri, si estendono a tutto il territorio provinciale.

L’attenzione è focalizzata sul rintraccio di un veicolo, identificato come una Opel, di proprietà di Salvatore Ocone.

La localizzazione dell’auto potrebbe fornire indizi cruciali per comprendere le sue intenzioni e, soprattutto, per individuare la sua posizione e quella dei due ragazzi scomparsi.

La comunità di Paupisi, un tessuto sociale compatto e legato alle proprie tradizioni, è sconvolta.

Un evento di tale portata, che spezza la continuità di una vita e getta un’ombra sul futuro dei giovani, lascia un segno indelebile.

La speranza di ritrovare i due ragazzi sani e salvi è l’unica ancora di salvezza in un momento di profonda sofferenza.

Le indagini proseguono senza sosta, nella speranza di fare luce sulla dinamica degli eventi e restituire alla comunità la serenità perduta.

L’eco del lutto risuona tra le case, un monito doloroso sulla fragilità della vita e l’importanza di un supporto continuo per le famiglie in difficoltà.