Penalisti napoletani incontrano i cittadini per il referendum sulla giustizia

La Camera Penale di Napoli, nell’ambito di un’iniziativa nazionale promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane, si appresta a un’azione di pubblica divulgazione.

Domenica prossima, a partire dalle ore 10:00, in via Scarlatti, al Vomero, i penalisti napoletani incontreranno i cittadini per illustrare le motivazioni alla base del sostegno al referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di profonda riflessione sul futuro della giustizia in Italia, un sistema complesso che necessita di una revisione strutturale per garantire maggiore efficienza, imparzialità e tutela dei diritti fondamentali.

La separazione delle carriere, tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti, rappresenta un elemento cruciale di questa riforma, un cambiamento che, se approvato, mira a superare alcune criticità storiche che affliggono il nostro ordinamento.

La Camera Penale di Napoli sottolinea come la riforma non sia una mera questione politica, bensì una vera e propria sfida civile.

Si tratta di un’opportunità per rafforzare l’indipendenza della magistratura, eliminando potenziali conflitti di interesse e favorendo una maggiore trasparenza nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

La distinzione tra le due figure – chi indaga e chi giudica – è essenziale per assicurare che le decisioni siano prese in piena autonomia, senza influenze esterne o pressioni indebite.

L’obiettivo non è solo quello di presentare i vantaggi concreti della riforma, ma anche di favorire un dibattito informato e consapevole tra i cittadini.

La comprensione dei meccanismi della giustizia e del ruolo dei suoi operatori è un presupposto fondamentale per la partecipazione democratica e per il rafforzamento dello Stato di diritto.

La Camera Penale si rende disponibile ad ascoltare le domande e le preoccupazioni dei cittadini, a fornire chiarimenti e a dissipare eventuali dubbi.

L’iniziativa rappresenta un momento di dialogo e di confronto, un’occasione per avvicinare il mondo della giustizia alla comunità, contribuendo a costruire un sistema giudiziario più equo, efficiente e percepito come strumento di tutela dei diritti di tutti i cittadini.

Si auspica una partecipazione ampia e costruttiva, per un futuro della giustizia italiana che sia all’altezza delle sfide del nostro tempo.