Pesce irregolare: sequestrato un quintale in un mercato di Salerno

Un’operazione di controllo congiunta tra la Guardia Costiera di Salerno e la Polizia Locale ha portato alla scoperta e al sequestro di una significativa quantità di prodotto ittico irregolare all’interno di un mercato rionale cittadino.

L’ammontare del pescato rinvenuto, superiore a un quintale, solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza e sulla sicurezza alimentare che caratterizzano la filiera della pesca e della distribuzione.

L’ispezione ha rivelato un ventaglio diversificato di specie marine, tra cui seppie, mazzancolle, acciughe, dentici, triglie, salmone, orate, naselli, calamari, merluzzi e numerose altre, tutte accomunate dalla mancanza di documentazione essenziale che ne attestasse l’origine e le modalità di approvvigionamento.

La carenza di etichettatura, un elemento fondamentale per informare il consumatore, si rivela particolarmente grave: assenti le indicazioni relative al metodo di pesca impiegato, gli strumenti utilizzati, l’area di provenienza, le istruzioni per una corretta conservazione e, in generale, qualsiasi dettaglio che permetta di tracciare il percorso del prodotto “dal mare alla tavola”.

Questa situazione non è solo una violazione amministrativa, punibile con sanzioni pecuniarie di 4.500 euro, ma evidenzia potenziali rischi per la salute pubblica e distorsioni del mercato.

La mancanza di tracciabilità rende difficoltoso, se non impossibile, identificare l’origine di eventuali contaminazioni o frodi, mettendo a repentina in pericolo la fiducia dei consumatori.

Inoltre, la commercializzazione di prodotti non etichettati può favorire pratiche commerciali sleali, penalizzando i venditori onesti che rispettano scrupolosamente le normative.

Il sequestro amministrativo della merce, affidata ai trasgressori sotto custodia, rappresenta un intervento immediato per impedire la sua immissione nel circuito commerciale.

Tuttavia, l’evento sottolinea la necessità di rafforzare i controlli lungo tutta la filiera, coinvolgendo non solo le forze dell’ordine ma anche gli operatori del settore, gli enti di controllo e le associazioni di consumatori.

Un approccio integrato e proattivo è essenziale per garantire la trasparenza, la sicurezza e la sostenibilità del settore ittico, a tutela della salute pubblica e della valorizzazione di un patrimonio alimentare prezioso come il pesce.

L’episodio invita a una riflessione più ampia sulla responsabilità collettiva nella salvaguardia della filiera alimentare e sulla crescente importanza della tutela dei diritti del consumatore.