PFA a Benevento: Innovativa terapia per la fibrillazione atriale

L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento ha introdotto una pietra miliare nella gestione della fibrillazione atriale, eseguendo con successo le prime ablazioni a Campo Pulsato (Pulsed Field Ablation, PFA) nella regione.

Questa innovativa procedura, guidata dal Prof.

Bruno Villari, segna un avanzamento significativo nel trattamento di un’aritmia cardiaca sempre più diffusa e con implicazioni rilevanti per la salute pubblica.

La fibrillazione atriale, la più comune delle aritmie, affligge una percentuale variabile tra il 2% e il 4% della popolazione, con una tendenza all’aumento dovuta all’invecchiamento demografico e alla crescente prevalenza di fattori di rischio cardiovascolare come ipertensione, diabete e obesità.

La sua gestione rappresenta una sfida clinica importante, poiché l’aritmia non solo riduce la qualità della vita dei pazienti, ma aumenta anche il rischio di ictus e insufficienza cardiaca.

Fino ad oggi, le tecniche di ablazione transcatetere, basate su energia termica (radiofrequenza o crioablazione), hanno rappresentato lo standard di cura, offrendo un’alternativa più efficace della terapia farmacologica nel controllo dell’aritmia.

Tuttavia, queste procedure possono risultare complesse, richiedere tempi procedurali prolungati e comportare il rischio di complicazioni, inclusi danni tissutali e recidive.

La PFA si presenta come una tecnologia rivoluzionaria che abbandona l’approccio termico a favore di impulsi elettrici ad alta intensità e breve durata.

Questi impulsi, erogati attraverso un catetere multielettrodo – un dispositivo recentemente designato “innovativo” dalla FDA e personalizzabile per adattarsi all’anatomia venosa di ciascun paziente – creano un danno elettrico selettivo, interrompendo i circuiti che alimentano la fibrillazione atriale, senza generare un significativo danno termico al tessuto circostante.

Questo approccio minimizza il rischio di complicanze e potrebbe migliorare i risultati a lungo termine, riducendo la necessità di procedure ripetute.

L’equipe del Fatebenefratelli, con la collaborazione dei dottori Carmine Mancusi ed Enrico Vassallo e l’assistenza anestesiologica di Francesco Caccavale, ha dimostrato competenza nell’implementazione di questa nuova tecnica, ottenendo risultati promettenti in due pazienti affetti da fibrillazione atriale parossistica.

Il successo immediato e la rapida dimissione dei pazienti, in condizioni ottimali, testimoniano la sicurezza e l’efficacia della PFA.

“L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un’arma terapeutica in più nel nostro arsenale,” afferma il direttore dell’UOC di Cardiologia.

“Offriamo ora ai nostri pazienti affetti da fibrillazione atriale l’opportunità di ricevere un trattamento all’avanguardia, evitando la necessità di cercare cure al di fuori della nostra regione e aprendo nuove prospettive per una gestione ottimale di questa patologia cronica.

” L’innovazione sigla un passo avanti nella lotta contro la fibrillazione atriale, con la promessa di migliorare la qualità della vita dei pazienti e ridurre l’impatto socio-sanitario di questa problematica sempre più rilevante.