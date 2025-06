Pietro, 9 Mesi: Trauma, Fratture e Indagine sulla Sua Sicurezza

La vicenda di Pietro, un infante di nove mesi, è avvolta in un’ombra di profonda angoscia e solleva interrogativi urgenti sulla sua sicurezza e sul suo benessere. Il bambino, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli, versa in condizioni estremamente critiche, stabilizzate purtroppo in un contesto clinico delicatissimo che richiede un monitoraggio costante e intensivo.La sua degenza è iniziata con un trasferimento d’urgenza da Sapri, in provincia di Salerno, dove era stato inizialmente portato dalla madre. Il neonato giungeva in stato comatoso, esito di un grave trauma cranico che ha richiesto interventi chirurgici complessi e precisi per ridurre un esteso ematoma cerebrale. La prognosi, al momento, rimane incerta e i medici, nel rispetto della riservatezza clinica e della sensibilità del momento, mantengono un rigoroso riserbo.Tuttavia, l’analisi medica ha rivelato un quadro clinico ben più complesso di un singolo evento traumatico. Oltre all’ematoma cerebrale, i sanitari hanno riscontrato la presenza di multiple fratture ossee, alcune di recente formazione e altre datate, elemento che suggerisce una storia di sofferenze pregresse, di abusi o di maltrattamenti subiti dal piccolo Pietro. Questa scoperta aggiunge un ulteriore livello di gravità alla situazione e introduce interrogativi fondamentali sulla sua vulnerabilità e sulla sua esposizione a rischi per la sua incolumità.Le autorità giudiziarie, coordinate dalla procura di Lagonegro, hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica degli eventi e accertare le responsabilità. L’attenzione degli inquirenti è focalizzata su un arco temporale cruciale: i quarantacinque minuti in cui il bambino sarebbe rimasto solo in casa con il compagno della madre, nella villetta di Villammare, luogo di residenza della famiglia.Al momento, nessuno risulta formalmente indagato, ma i carabinieri della compagnia di Sapri stanno conducendo numerosi interrogatori a testimoni, tra cui la madre, il padre biologico, il compagno della donna e altri familiari. Questi incontri mirano a ricostruire il contesto familiare, le relazioni interpersonali e le possibili cause del trauma subito dal bambino.Una decisione significativa è stata presa dal Tribunale per i minorenni di Potenza, che ha sospeso la potestà genitoriale alla madre, provvedimento volto a garantire la protezione del bambino e a impedirne ulteriori rischi. Questa misura, pur dolorosa, riflette la gravità della situazione e l’urgenza di assicurare a Pietro un ambiente sicuro e accogliente.Le indagini proseguono senza sosta, con l’obiettivo di fare luce sulla verità e di garantire che i responsabili di questo terribile episodio siano identificati e assicurati alla giustizia. La comunità intera è chiamata a vigilare e a offrire il proprio sostegno al piccolo Pietro e alla sua famiglia, nella speranza che possa ricevere le cure necessarie e ritrovare un futuro sereno. La vicenda solleva, inoltre, una riflessione più ampia sulla necessità di rafforzare i sistemi di protezione dei minori e di garantire un intervento tempestivo in situazioni di potenziale rischio.