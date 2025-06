Pitti Pizza e Friends: Arte, Gusto e Solidarietà a Firenze

Pitti Pizza e Friends: Un Viaggio Sensoriale tra Arte, Gastronomia e Solidarietà a FirenzeFirenze si appresta ad accogliere un’esperienza unica, Pitti Pizza e Friends, un evento che trasforma la tradizione gastronomica italiana in una celebrazione vibrante di arte, musica, cultura e, soprattutto, solidarietà. L’appuntamento estivo, nato dall’iniziativa di Maurizio Falcone e con il supporto organizzativo di Alfonso Aufiero, si svolgerà venerdì 20 giugno all’interno del Poggio Imperiale, una gemma architettonica del XVI secolo, immersa nel verde e riconosciuta come Patrimonio UNESCO, sede storica della Scuola della SS. Annunziata.L’Associazione Alimenta guida questo progetto, che si distingue per la sua filosofia inclusiva e la cura dei dettagli, offrendo un’immersione totale nei sapori autentici e nelle interpretazioni creative della pizza. Nunzio Mascolo, coordinatore tecnico, supervisionerà un team di maestri pizzaioli che offriranno un panorama diversificato di stili, impasti innovativi e abbinamenti sorprendenti, nel rispetto profondo delle radici della tradizione culinaria italiana. Un omaggio speciale sarà dedicato alla pasta, con lo chef Massimiliano Tenace che interpreterà la regina della tavola in creazioni raffinate, mentre la selezione di vini, curata da Di Vin Boccone, completerà il viaggio sensoriale.Il cuore pulsante dell’evento è l’impegno sociale. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, un punto di riferimento cruciale nella ricerca scientifica e nel sostegno alle famiglie che affrontano la sfida del tumore cerebrale pediatrico. Un gesto concreto per offrire speranza e migliorare la qualità della vita di bambini e delle loro famiglie.L’atmosfera si arricchisce con la performance di Walter Ricci, una delle voci più affascinanti del panorama musicale italiano. Il pianista e cantante napoletano, autodidatta e profondamente radicato nella tradizione jazzistica, offrirà un concerto che fonderà sapientemente jazz, ReB e canzone d’autore, creando un’esperienza musicale intensa ed emozionante. La sua carriera, costellata di prestigiosi riconoscimenti e collaborazioni internazionali con artisti di calibro mondiale, culmina in un’interpretazione personale e teatrale, intrinsecamente mediterranea, che promette di incantare il pubblico fiorentino. L’apertura del palco sarà affidata agli studenti della Florence Academy, a testimonianza del sostegno all’arte emergente.La sicurezza e l’educazione alla strada saranno garantite dalla presenza della Polizia di Stato, con unità cinofile e personale specializzato che offriranno attività dimostrative e percorsi formativi rivolti anche ai più giovani. Simulazioni di guida alterata, progettate per sensibilizzare sui pericoli dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti, rappresentano un contributo importante alla promozione della sicurezza stradale.Maurizio Falcone, ideatore dell’evento, sottolinea la continua evoluzione e crescita di Pitti Pizza e Friends, anticipando una tappa epocale a Salerno dal 30 luglio al 3 agosto, in Piazza della Libertà, un’ulteriore occasione per celebrare la pizza, il mare e l’accoglienza di visitatori provenienti da tutta Italia e dal mondo. “Vi aspettiamo a Firenze per un’anteprima all’insegna del gusto e della solidarietà,” conclude Falcone, invitando tutti a partecipare a un evento che trascende la semplice degustazione gastronomica, trasformandosi in un vero e proprio viaggio nell’eccellenza italiana.