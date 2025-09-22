Pizza a Mattarella: un omaggio gastronomico degli studenti napoletani

Un’ode culinaria alla figura presidenziale: la pizza “Il Presidente Mattarella”, concepita e realizzata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Rossini di Napoli, ha segnato l’apertura dell’anno scolastico 2025/2026 con un gesto di creatività e rispetto.

Lungi dall’essere una semplice pietanza, l’opera si configura come una rappresentazione artistica in forma gastronomica, un omaggio tangibile alla persona che incarna l’unità nazionale.

La scelta del pomodoro e della mozzarella, elementi iconici e imprescindibili della tradizione gastronomica napoletana, non è casuale.

Il rosso intenso del pomodoro, simbolo di passione e vitalità, contrasta elegantemente con il candore della mozzarella, evocando i valori di purezza e integrità che si vogliono associare al ruolo del Presidente della Repubblica.

I lineamenti del volto, delicatamente intagliati nel pomodoro e rialzati con maestria sulla base di mozzarella, testimoniano un’abilità tecnica e una sensibilità artistica che vanno oltre la mera preparazione di una pizza.

L’iniziativa, nata dall’entusiasmo e dalla volontà di creare qualcosa di memorabile per l’occasione, riflette l’attenzione dell’istituto Rossini verso l’eccellenza, non solo in termini di formazione professionale, ma anche come espressione di identità culturale e di impegno civile.

La presentazione al Presidente Mattarella, figura di riferimento per l’istituzione e per l’intera comunità, rappresenta un momento di profondo significato, un’opportunità di dialogo e di condivisione di valori.

La mancata degustazione, dovuta alla temperatura non ideale del prodotto, si trasforma in una promessa, un appuntamento futuro che esprime il desiderio di condividere appieno la creazione con il Presidente.

Questa attesa, lungi dall’essere una delusione, si configura come un preludio a un incontro più intimo, un’occasione per approfondire la conoscenza e per celebrare l’arte della pizza napoletana, ambasciatrice di sapori e tradizioni in tutto il mondo.

L’evento sottolinea il ruolo fondamentale dell’educazione alberghiera nel preservare e innovare il patrimonio culinario italiano, promuovendo al contempo l’importanza del rispetto e dell’ammirazione per le figure istituzionali che guidano il Paese.

La “pizza del Presidente” diventa quindi simbolo di un legame profondo tra tradizione, innovazione e valori civili, un’esperienza formativa che lascia un segno indelebile nei cuori degli studenti e un ricordo piacevole nella mente del Presidente.