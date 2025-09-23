Politano al Napoli fino al 2028: un amore indissolubile

Il talento abruzzese Matteo Politano ha ufficializzato il suo legame con il Napoli, suggellando un accordo che lo vedrà vestire la maglia azzurra fino al 2028.

Un rinnovo che va ben oltre la mera formalità contrattuale, rappresentando il riconoscimento di un percorso improntato alla passione, all’integrazione profonda nel tessuto cittadino e alla condivisione di trionfi memorabili.

La foto condivisa sui social, con la data “2028” come sigillo, testimonia l’affetto sincero del giocatore per i tifosi napoletani, un sentimento ricambiato con entusiasmo e gratitudine.

La decisione di Politano di rimanere a Napoli fino all’età di 35 anni sottolinea la sua scelta di radicamento in una realtà calcistica e umana che lo ha accolto e valorizzato.

Il club partenopeo, attraverso una comunicazione ufficiale, ha espresso la propria felicità per la permanenza del giocatore, evidenziando l’importanza del suo contributo all’interno del progetto sportivo.

L’avventura di Politano a Napoli si configura come una storia di crescita e consacrazione.

In 238 presenze, il classe ’90 ha dimostrato qualità tecniche indiscutibili, contribuendo in maniera significativa con 34 gol e 35 assist.

Ma il valore di Politano non si misura soltanto in statistiche.

Il suo apporto si estende all’apporto tattico, alla duttilità nel ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo e alla capacità di creare superiorità numerica attraverso giocate di qualità e cross calibrati.

La sua permanenza rappresenta una garanzia per il futuro del Napoli, un elemento di continuità in un contesto calcistico in continua evoluzione.

Politano incarna i valori di umiltà, impegno e dedizione, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per i compagni di squadra e un esempio per i giovani talenti del settore giovanile.

Il rinnovo contrattuale è un segnale forte per l’intera tifoseria, a testimonianza di un legame indissolubile che va oltre i confini del campo da gioco, alimentato dalla passione condivisa e dal desiderio comune di continuare a scrivere pagine di storia del calcio napoletano.

La sua esperienza e la sua visione di gioco saranno preziose per la squadra, contribuendo a consolidare la sua competitività sia in Italia che in Europa.