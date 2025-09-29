Pomigliano d’Arco: Incidente e aggressione a coltello, uomo grave

La quiete serale di Pomigliano d’Arco, ieri sera, è stata tragicamente interrotta da un episodio di violenza che ha gettato sgomento nella comunità.

Un incidente stradale, apparentemente banale, si è trasformato in un dramma con feriti gravi e un’indagine in corso per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e identificare il responsabile della coltellata.

Secondo le prime ricostruzioni, la collisione tra due veicoli ha scatenato un’accesa discussione tra i conducenti, rapidamente degenerata in una disputa fisica.

La tensione palpabile nell’aria ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, riuniti nei pressi di un locale commerciale.

Tra questi, un uomo di 54 anni, animato da un gesto di umanità e volontà di mediazione, si è avvicinato per cercare di far cessare le alterazioni, intervenendo come pacificatore tra i contendenti.

La situazione, tuttavia, è precipitata in modo inaspettato e brutale: uno dei conducenti, in un impeto di rabbia, ha estratto un’arma da taglio, colpendo il 54enne al petto.

L’uomo, ferito gravemente, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, dove versa in condizioni critiche.

Il responsabile dell’aggressione, dopo aver inferto il colpo, si è allontanato a piedi, dando inizio a una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.

I carabinieri del nucleo operativo di Castello di Cisterna e della stazione di Pomigliano d’Arco stanno conducendo indagini approfondite per identificare e catturare il fuggitivo, analizzando le testimonianze dei presenti, esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo il percorso compiuto dall’aggressore.

L’episodio solleva interrogativi inquietanti sulla crescente violenza che spesso accompagna anche i più piccoli gesti quotidiani e sulla necessità di promuovere una cultura del dialogo e della tolleranza per prevenire tragedie simili.

La comunità è scossa e attende con ansia l’evoluzione delle condizioni di salute del ferito e l’arresto del colpevole.

L’incidente, al di là delle responsabilità individuali, evidenzia un disagio sociale profondo, alimentato forse da frustrazioni accumulate e da una crescente intolleranza verso il prossimo.