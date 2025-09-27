Pompei, arrestati per l’aggressione all’anziana: svolta indagini

La comunità di Pompei è stata scossa da un episodio di violenza e spregiudicatezza che ha visto come vittima un’anziana ultraottantenne.

A distanza di oltre due mesi dall’aggressione, si è concretizzata una svolta nelle indagini, con l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due individui accusati di tentata rapina aggravata, lesioni personali e ricettazione.

L’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, mette fine a un’odissea di paura per la donna e segna un importante passo avanti verso la giustizia.

La ricostruzione degli eventi, basata su testimonianze, analisi forensi e soprattutto immagini di videosorveglianza, rivela la premeditazione e la brutalità dell’azione.

I due malviventi, a bordo di un motociclo rubato, si sono avvicinati all’abitazione dell’anziana con l’intento di sottrarle con la forza la borsa che portava a spalla.

L’aggressore, agendo alle spalle della vittima, ha tentato di strapparle la borsa, provocando una caduta rovinosa.

La resistenza della donna, unita alla forza dell’aggressore, ha portato a un trascinamento che ha lasciato l’anziana gravemente ferita.

Solo l’intervento di alcuni passanti, richiamati dalle urla disperate della donna, ha impedito al rapinatore di compiere il furto.

L’anziana ha subito un trauma cranico, ematomi diffusi e conseguenti sofferenze fisiche e psicologiche, testimonianza della violenza subita.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree residenziali e sulla vulnerabilità delle persone anziane, spesso bersaglio di malintenzionati.

L’operazione di polizia, condotta dagli agenti del commissariato di Pompei, ha permesso di tracciare il percorso seguito dai malviventi e di identificare il numero di targa del motociclo, successivamente accertato come provento di furto.

Le indagini hanno evidenziato come l’utilizzo di un veicolo rubato fosse parte integrante del piano criminale, volto a ostacolare l’identificazione dei responsabili.

Uno dei due indagati, già detenuto per un altro reato, è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo direttamente in carcere.

L’altro, invece, è stato tradotto presso il carcere di Poggioreale, a Napoli, in attesa di affrontare il processo.

La custodia cautelare rappresenta una misura precauzionale volta a prevenire ulteriori reati e a garantire la sicurezza della comunità.

La vicenda solleva interrogativi sulle strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità, sottolineando la necessità di rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini.

La speranza è che questo arresto possa portare un po’ di conforto alla vittima e ripristinare un senso di sicurezza nella comunità.