Pompei celebra il Napoli: cofanetto filatelico e passione sportiva

Lunedì 22 settembre, Pompei sarà crocevia di passione sportiva e collezionismo filatelico.

Poste Italiane presenta infatti il cofanetto commemorativo dedicato al Calcio Napoli, un’occasione unica per celebrare la storia di una squadra iconica attraverso l’arte delle emissioni postali.

L’evento, aperto a tutti, si svolgerà presso l’ufficio postale di Pompei, in via Sacra 3, in un’atmosfera che unisce la tradizione del caffè filaletico all’entusiasmo per il calcio.

Dalle 15:00 alle 17:00, lo sportello filatelico si aprirà ad un pubblico ampio e variegato, superando i confini del collezionismo tradizionale.

L’iniziativa mira a creare un ponte tra appassionati di sport e neofiti del mondo filatelico, stimolando il dialogo e la condivisione di interessi comuni.

Non si tratta solo di presentare un prodotto, ma di promuovere una cultura del collezionismo, intesa come forma d’arte, di ricerca storica e di connessione con il passato.

Il cofanetto ‘Calcio Napoli’ rappresenta un tassello importante in questa direzione.

Esso racchiude non solo francobolli e materiali filatelici di pregio, ma anche un frammento di storia, un’emozione, un’identità legata alla città e alla sua squadra del cuore.

La scelta di Pompei come location non è casuale: la città, simbolo di un passato glorioso e di una resilienza straordinaria, fa da sfondo ideale a questa celebrazione della passione e della memoria.

Poste Italiane, con questa iniziativa, intende rafforzare il legame con il territorio e con le comunità locali, valorizzando il patrimonio storico e culturale del Calcio Napoli.

L’obiettivo primario è quello di avvicinare le nuove generazioni al collezionismo filatelico, dimostrando come questa pratica possa essere un veicolo per l’apprendimento, la scoperta e la socializzazione.

Il cofanetto non è solo un oggetto da collezione, ma uno strumento didattico e un invito a riscoprire la bellezza e il valore del piccolo formato postale, custode di storie e testimone del tempo.

Si auspica che l’evento possa suscitare nuove vocazioni filateliche e consolidare la passione di chi già ne fa parte, alimentando un circolo virtuoso di interesse e condivisione.