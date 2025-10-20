Pompei: Svelate le torri, un nuovo volto per la città antica.

L’immagine di Pompei che emerge dagli scavi tradizionali, con le sue case e botteghe splendidamente conservate, rappresenta solo una parte del complesso quadro della città antica.

Una nuova ricerca, pubblicata sull’e-journal degli scavi di Pompei, propone una revisione radicale di questa percezione, suggerendo la presenza, in alcune delle più prestigiose dimore della città, di elementi architettonici fino ad ora sottovalutati: le torri.

Lungi dall’essere un fenomeno isolato, la possibile presenza di torri a Pompei si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione urbana e di aspirazioni di potere tipiche dell’età augustea.

Sebbene non potesse competere con l’imponenza delle torri che caratterizzavano le città medievali, come Bologna o San Gimignano, Pompei, in rapida espansione economica e sociale, vide emergere famiglie desiderose di esprimere la propria posizione attraverso la monumentalità delle proprie abitazioni.

La “Casa del Tiaso”, con la sua imponente scala che sfocia in un vuoto apparente, diventa il fulcro di questa nuova interpretazione.

L’ipotesi avanzata dal team di ricerca, guidato dal direttore Gabriel Zuchtriegel e dalla prof.

ssa Susanne Muth, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, è che questa scala monumentale non fosse semplicemente decorativa, ma servisse come accesso a una torre.

Una torre destinata all’osservazione del territorio circostante: la città stessa, il golfo, le costellazioni notturne.

Questa suggestione si radica in un solido background storico-artistico.

La tradizione letteraria, con l’esempio emblematico della torre di Mecenate da cui, secondo la storiografia, Nerone avrebbe contemplato l’incendio di Roma, e le rappresentazioni artistiche, che spesso raffigurano torri come elementi caratterizzanti le ville, forniscono un contesto plausibile.

La progressiva adozione di elementi tipici delle ville patrizie nelle case delle famiglie urbane emergenti sottolinea questa evoluzione nel gusto e nelle aspirazioni della classe dirigente pompeiana.

La ricerca archeologica a Pompei, come sottolinea il direttore Zuchtriegel, si articola su due livelli complementari: lo scavo tradizionale, che restituisce contesti vitali e narrazioni inedite sulla tragedia dell’eruzione, e la ricerca non invasiva, orientata alla ricostruzione virtuale di ciò che il tempo ha cancellato.

Il progetto “Pompeii Reset” incarna perfettamente questo approccio, impiegando tecnologie digitali avanzate per creare modelli 3D ad alta risoluzione degli edifici esistenti e, successivamente, per ricostruire virtualmente le parti andate perdute.

La “Pompei perduta” è, in gran parte, costituita dai piani superiori delle abitazioni, cruciali per comprendere la vita quotidiana, le dinamiche sociali e le pratiche culturali della città.

Attraverso la creazione di un modello digitale tridimensionale, i ricercatori intendono formulare ipotesi ricostruttive che permettano di ricostruire l’esperienza spaziale e la società pompeiana, andando oltre la mera documentazione dei resti materiali.

Questo approccio innovativo non solo contribuisce a una comprensione più completa del sito archeologico, ma offre anche nuove prospettive per la divulgazione e la fruizione del patrimonio culturale pompeiano.

L’ambizione è di restituire alla luce, attraverso la simulazione virtuale, un quadro più vivido e dettagliato della città che fu, aprendo nuove finestre sulla vita quotidiana e sulle ambizioni di una comunità romana sepolta dalla furia del Vesuvio.