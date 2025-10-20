Ponte ricorda Vittorio Vaccarella: 55° anniversario del sacrificio

A Ponte, nel cuore della provincia di Benevento, si è rinnovata la memoria di Vittorio Vaccarella, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, in occasione del cinquantesimo quinto anniversario della sua perdita.

Un evento solenne, intriso di riconoscenza e partecipazione, che ha visto la comunità locale riunirsi per onorare il sacrificio di un uomo che, con il suo gesto, incarnò i valori di dedizione, coraggio e abnegazione al servizio dello Stato e della collettività.

Vittorio Vaccarella, insignito postumo della Medaglia d’Oro al Valor Civile, cadde il 19 ottobre 1970 a Gavi Ligure (AL), in un tragico scontro a fuoco.

L’appuntato, unitamente al suo collega, intervenne prontamente in risposta a una segnalazione di furto in un’abitazione isolata, dimostrando un senso del dovere che lo portò a confrontarsi con pericolosi malviventi, pagando con la vita il suo impegno.

La sua azione, seppur costata la vita, contribuì a garantire la sicurezza dei cittadini e a perseguire la giustizia, un esempio luminoso di come l’uniforme possa rappresentare un baluardo contro l’illegalità e l’ingiustizia.

La cerimonia commemorativa, animata da un profondo senso di commozione, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari del territorio, testimoniando la riverenza che la comunità nutre nei confronti di coloro che si sacrificano per il bene pubblico.

Un elemento particolarmente significativo è stata la presenza dei figli del decorato, custodi della memoria del padre e portatori avanti i valori che lo hanno contraddistinto.

Il fulcro della commemorazione è stato la Santa Messa, celebrata nella Chiesa di Santa Generosa.

L’atmosfera di raccoglimento è stata amplificata dalla presenza di Monsignor Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Sant’Agata de Goti-Telese, affiancato dal parroco Son Ionut Pirtac, i quali hanno elevato una preghiera per l’eterna riposa dell’appuntato Vaccarella e per il conforto dei suoi familiari.

Al termine della funzione religiosa, un gesto simbolico di omaggio è stato compiuto dal sindaco Antonello Caporaso e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento Enrico Calandro, che hanno deposto una corona di fiori sulla tomba del valoroso carabiniere.

Questo atto, semplice ma denso di significato, ha rappresentato un tributo collettivo a Vittorio Vaccarella, un eroe silenzioso che, con il suo sacrificio, ha lasciato un’eredità di coraggio, onore e dedizione al servizio del Paese.

La sua memoria continua a ispirare e a sollecitare a un impegno costante nella difesa dei valori democratici e nella tutela della sicurezza dei cittadini.