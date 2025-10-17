Portofranco Napoli: Appello per Volontari per Sostenere i Giovani

Un ponte di sapere e speranza nel cuore della Sanità: Portofranco Napoli cerca figure di riferimento per l’istruzione dei giovaniNel tessuto pulsante del Rione Sanità, un’oasi di opportunità e crescita intellettuale si consolida da trent’anni: l’associazione di volontariato ‘Portofranco Napoli, Odv Ets’ lancia un appello appassionato a docenti, esperti, studiosi e amanti del sapere desiderosi di dedicare il proprio tempo e la propria competenza a sostenere il percorso scolastico di ragazzi in difficoltà.

Portofranco Napoli non è semplicemente un centro di aiuto compiti; è un progetto educativo radicato nel territorio, nato dall’urgente necessità di contrastare le disuguaglianze sociali e le barriere all’apprendimento che affliggono una comunità storicamente svantaggiata.

L’associazione, con un approccio pedagogico personalizzato e attento alle specificità di ciascun ragazzo, mira a colmare lacune, a promuovere la comprensione profonda dei concetti e, soprattutto, a infondere fiducia nelle proprie capacità.

L’obiettivo primario è il successo scolastico, ma l’associazione si prefigge un orizzonte più ampio: forgiare individui consapevoli, autonomi e resilienti, capaci di affrontare le sfide della vita con determinazione e ottimismo.

La crescente domanda di supporto educativo testimonia l’importanza cruciale del progetto e l’urgenza di ampliare la rete di volontari.

L’associazione invita professori in pensione, cultori del sapere, ricercatori e appassionati di lingue straniere a unirsi a questa missione, offrendo la propria esperienza in materie di ogni ordine e grado.

Questo non è un mero atto di beneficenza, ma un’opportunità di riscoprire la gioia di trasmettere conoscenza, di costruire relazioni significative e di contribuire attivamente al benessere sociale.

Il volontariato si configura così come un percorso di crescita reciproca, in cui il donatore riceve tanto quanto dona.

La flessibilità è un pilastro fondamentale dell’adesione: i volontari possono concordare autonomamente giorni e orari più congeniali alle proprie esigenze, garantendo un impegno sostenibile e gratificante.

La sede, situata in Via di Porta San Gennaro, in una posizione strategica a due passi dalla metropolitana di Piazza Cavour e accanto alla suggestiva chiesa di San Giovanni Evangelista, offre un ambiente accogliente e facilmente accessibile.

Per chi desidera saperne di più o manifestare il proprio interesse, è attivo un numero di telefono dedicato, raggiungibile nei pomeriggi di ogni giorno: 3515676713.

Non si tratta solo di offrire aiuto nello studio; si tratta di costruire un futuro di opportunità e speranza per i giovani del Rione Sanità, un futuro che nasce dalla condivisione del sapere e dall’impegno civile.