Posillipo: Attivisti Rivendicano l’Accesso Libero al Mare

Ieri mattina, la costa napoletana di Posillipo è stata teatro di un’azione di sensibilizzazione condotta da attivisti di “Mare Libero”. Superando un accesso non sorvegliato di uno stabilimento balneare, il gruppo ha raggiunto la spiaggia, rivendicando un diritto fondamentale: l’accesso libero e incondizionato al mare per tutti i cittadini. L’azione si inquadra in un quadro più ampio di iniziative simili, portate avanti nel corso degli anni, volte a far valere il diritto legale di accesso al litorale da ogni suo punto.La protesta, animata da manifestanti muniti di megafoni e striscioni, ha riscosso un immediato sostegno da parte dei bagnanti, che quotidianamente sono costretti a pagare per l’utilizzo di lettini e ombrelloni, vedendo compromesso il diritto a godere di un bene comune. L’azione ha offerto un momento di riflessione sulla progressiva erosione dello spazio dedicato alla spiaggia libera.”Abbiamo potuto constatare di persona – ha affermato uno dei partecipanti – come l’area riservata alla spiaggia pubblica si sia ulteriormente ridotta rispetto alla passata stagione, con i lettini dei lidi che ormai invadono lo spazio, a dispetto della legislazione vigente che garantisce una battigia libera minima.” La denuncia sottolinea un’occupazione de facto dello spazio pubblico che limita l’accesso alla spiaggia libera e ne altera le caratteristiche originarie.Un volantino distribuito ai bagnanti ha denunciato apertamente l’inerzia delle istituzioni locali – Prefettura, Comune, Autorità Portuale – accusate di favorire gli interessi privati a discapito del diritto dei cittadini. Il documento esprime un rifiuto categorico all’approccio basato sul “numero chiuso” che, come già avvenuto in località come la baia di Donn’Anna, Posillipo e la Gaiola, limita l’accesso al mare.La protesta non si limita alla semplice rivendicazione dell’accesso fisico alla spiaggia, ma solleva interrogativi più ampi sulla gestione del territorio e sulla responsabilità delle istituzioni. La pulizia, la manutenzione e la garanzia della tranquillità non devono essere considerate oneri gravosi, ma piuttosto opportunità per creare occupazione e valorizzare il patrimonio naturale locale. La gestione efficiente delle spiagge non deve essere un pretesto per limitare l’accesso, ma un’occasione per promuovere lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, restituendo al mare e alla costa la loro vera natura di beni comuni da custodire e condividere. La battaglia per il diritto all’accesso al mare si configura quindi come una battaglia per la giustizia sociale e per la riconquista di uno spazio di libertà e di benessere collettivo.