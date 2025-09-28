Pozzuoli, sparatoria in via Tranvai: padre e figlio feriti

Nella serata di oggi, Pozzuoli è stata teatro di un tragico episodio che ha coinvolto due cittadini, un uomo di sessant’anni e il figlio trentunenne, finiti in ospedale a seguito di ferite da arma da fuoco.

L’evento, verificatosi in via Tranvai, in prossimità della galleria, ha interrotto la quiete del quartiere, suscitando sgomento e preoccupazione tra i residenti.

Le circostanze che hanno portato a questo violento scontro sembrano essere riconducibili al tentativo, compiuto dalle due vittime, di placare un acceso conflitto domestico tra una coppia.

La dinamica precisa, tuttavia, è ancora oggetto di un’approfondita indagine da parte delle forze dell’ordine.

La sequenza degli eventi che ha portato all’utilizzo di armi da fuoco, con conseguente ferimento del padre all’addome e del figlio alla gamba, resta da chiarire completamente.

Immediatamente allertato, il personale medico del locale ospedale La Schiana ha provveduto al trasporto dei feriti, garantendo loro le prime cure d’urgenza.

Il padre, in particolare, versava in condizioni più serie ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Il figlio, fortunatamente, è cosciente e vigile, anche se l’episodio lo ha inevitabilmente scosso profondamente.

Le indagini, condotte congiuntamente dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal Commissariato di Pozzuoli, sono in pieno svolgimento.

Gli inquirenti stanno vagliando testimonianze, analizzando elementi materiali e acquisendo informazioni utili a ricostruire la sequenza completa degli eventi e a identificare con certezza l’autore o gli autori del gesto.

L’episodio solleva interrogativi sulla persistenza di fenomeni di violenza domestica e sulla necessità di rafforzare i sistemi di supporto e di prevenzione.

La comunità locale è chiamata a confrontarsi con un momento di profondo turbamento, auspicando che le indagini possano fare luce sulla verità e che i responsabili siano assicurati alla giustizia.

L’attenzione delle autorità è massima, con l’obiettivo di ristabilire la serenità e la sicurezza nel tessuto sociale di Pozzuoli.