Praiano: Musica, Storia e Jazz tra le Meraviglie Amalfitane

Praiano, un Palcoscenico tra Musica, Storia e Identità Mediterranea: il Praiano Chambre and Jazz Music Festival 2025Incorniciato dalla suggestiva cornice della Costiera Amalfitana, il Praiano Chambre and Jazz Music Festival si rinnova, consolidando un’identità unica che fonde l’eleganza della musica da camera, la vivacità del jazz e il profondo legame con il territorio. Nata da un’idea ambiziosa, l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Praiano, si è rapidamente affermata come un punto di riferimento culturale nel panorama musicale campano, grazie a una programmazione audace e a un’attenta cura del rapporto con la comunità locale.La stagione 2025 si apre il 29 giugno con una serata inaugurale di grande impatto a Palazzo Zingone, dimora storica che aprirà le sue porte e i suoi giardini a un’esperienza musicale unica. Il gruppo “The Swing Tree”, guidato dalla tromba di Marco Sannini, dal basso di Marco De Tilla, dal pianoforte di Pasquale De Rosa e dalla voce straordinaria di Virginia Sorrentino, trasporterà il pubblico in un viaggio nostalgico nel cuore del jazz degli anni ’20 e ’30, un omaggio alla raffinatezza e all’energia di un’epoca d’oro.Il festival si sviluppa poi attraverso un calendario ricco e variegato, che esplora un ampio spettro di generi e stili. Dalla rigorosità della musica classica al linguaggio contemporaneo, dalle sonorità popolari alle contaminazioni moderne, ogni appuntamento è pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e stimolante. Il 4 luglio, la Congrega del Rosario accoglierà il Trio Archi e Piano, con Annastella e Daniele Gibboni e Gerardina Letteriello, per una serata dedicata al virtuosismo e alla maestria interpretativa, con brani di Paganini, Sarasate e Beethoven.Un elemento distintivo della stagione 2025 è l’attenzione alla storia e all’identità culturale del territorio. Il 29 agosto, in Piazza San Luca, si svolgerà un evento speciale dedicato al bimillenario dalla nascita mitica di Partenope, figura iconica legata alla fondazione di Napoli e simbolo del legame profondo tra la città e il mare. Un’occasione per celebrare la ricchezza del patrimonio culturale mediterraneo attraverso la musica, la danza e la narrazione.Il programma offre poi un caleidoscopio di proposte: il 19 luglio, Luis Di Gennaro Trio alla Congrega del Rosario, con il concerto “Cuore dell’Oceano”, un ponte tra jazz e pop; il 6 agosto, un concerto all’alba in Piazza San Luca con la Falaut Orchestra e il programma “Souvenir di Flauti”; il 9 agosto, l’Orchestra Filarmonica Campana in Piazza San Gennaro, con un concerto dedicato alla Pace, un omaggio ai maestri Piazzolla, Morricone, Rota e Piovani.Il festival si arricchisce con appuntamenti dedicati al patrimonio musicale napoletano, come “Mandolin Treasures Around Naples” a Villa Maria Pia Zingone, con Michele De Martino e Raffaele Esposito. Momenti di riflessione e commemorazione, come il concerto del Trio Caruso alla Chiesa di San Luca, in memoria di Isidoro Caso, e l’incontro con un soprano e pianista (Ilaria Iaquinta e Giacomo Serra) alla Congrega del Rosario.Il percorso musicale si conclude con performance corali, come lo spettacolo “Mare d’ajere” della Compagnia di Canto Popolare alla Congrega del Rosario, e con un omaggio alla musica europea, con il Quintetto Eccellenze Locali che proporrà opere di Mozart, Vivaldi, Verdi, Mahler e Morricone. La stagione si chiude con l’eleganza e l’intensità di un duo di violini (Ilaria e Pasquale Cusano), che interpreterà brani di Schumann, Grieg e Brahms.Il Praiano Chambre and Jazz Music Festival si conferma, dunque, un evento di rilevanza culturale, capace di celebrare l’eccellenza artistica, la bellezza del paesaggio e il calore della comunità, contribuendo a rafforzare l’identità unica di questo angolo di paradiso incastonato tra cielo e mare. Un’esperienza che va oltre la semplice fruizione musicale, offrendo un viaggio emozionante alla scoperta di storia, tradizioni e valori che rendono Praiano un luogo speciale.