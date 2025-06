Premiano i talenti del Centro Don Guanella: un’oasi di speranza.

Questa mattina, il Centro Diurno Polifunzionale Don Guanella ha ospitato un evento significativo: la cerimonia di premiazione dei concorsi “Il Libro per Crescere” e “Il Poster della Pace”, un’iniziativa promossa dal Lions Club Napoli Host. La presenza di autorità locali, come Rossella Fasulo, presidente del Club, Enzo Triunfo, presidente di circoscrizione, e Francesco Speranza, presidente di zona, ha sottolineato l’importanza dell’evento e il sostegno istituzionale a progetti di inclusione sociale.Tre giovani talenti del Centro Don Guanella, un punto di riferimento vitale per minori in situazioni di vulnerabilità sociale e familiare, si sono distinti grazie ai loro lavori, frutto di una profonda riflessione su temi complessi e attuali. Una giuria, composta da membri del Lions Club Napoli Host – Antonella Della Corte, Carlo Fusco (coordinatori del progetto), Maria Albrizio, Giuseppe Sacco, Laura Fortino e Alina Parisi – ha valutato con attenzione i lavori, riconoscendo la loro autenticità e sensibilità.Il Centro Don Guanella rappresenta un’oasi di speranza per bambini e ragazzi che affrontano quotidianamente le sfide della povertà educativa, dell’esclusione e del disagio. L’impegno del Lions Club Napoli Host si inserisce in questo contesto, con una visione ben precisa: offrire opportunità concrete, coltivare il potenziale di ogni individuo e costruire un futuro più equo. Promuovere l’inclusione non significa solo fornire risorse materiali, ma soprattutto ascoltare, valorizzare e dare voce a chi spesso non ha la possibilità di farsi sentire.Accanto ai piccoli premiati e agli educatori, la cerimonia ha visto la partecipazione di figure chiave nell’ambito del Centro: Daniela Salzano, direttrice delle attività educative, e Don Pino Venerito, Direttore Opera Casa guanelliana di Napoli, una figura di riferimento spirituale per l’intera comunità.I lavori dei bambini, che hanno affrontato temi delicati come la solitudine, il bullismo e l’autismo, hanno commosso la platea, evidenziando la capacità dei più giovani di elaborare e comunicare esperienze e sentimenti profondi. I premiati hanno ricevuto non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un kit scolastico completo, un investimento concreto nel loro percorso educativo e un incoraggiamento a proseguire nel loro sviluppo personale.L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, frutto della collaborazione tra il Lions Club Napoli Host e il Centro Don Guanella, con l’obiettivo di offrire un sostegno continuo attraverso attività educative, creative e stimolanti. L’impegno si traduce in un connubio virtuoso di volontariato, cultura e solidarietà, in linea con la mission del Lions: servire la comunità, abbattere barriere e offrire opportunità, con un occhio di riguardo verso le fasce più deboli della popolazione.”Ascoltare i bambini e dare spazio alla loro voce è un dovere morale”, ha affermato la presidente Rossella Fasulo, sottolineando come i lavori dei ragazzi abbiano offerto spunti di riflessione preziosi. Il Lions Club Napoli Host continuerà a supportare il Centro Don Guanella nella costruzione di percorsi di crescita e di speranza, perché credere nel futuro significa investire sui giovani e offrire loro gli strumenti per realizzare il proprio potenziale, contribuendo così a costruire una società più giusta e inclusiva.