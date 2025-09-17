Premio Amato Lamberti: Napoli, un faro per Gaza e l’impegno sociale.

Il 20 settembre, Palazzo Gravina a Napoli si appresta ad accogliere la XII edizione del Premio Amato Lamberti, un evento che trasciende la mera celebrazione per divenire un potente atto di speranza e impegno.

Quest’anno, l’attenzione si focalizza sui bambini di Gaza, simbolo di una pace soffocata e un monito urgente per la comunità internazionale.

L’evento si configura come un faro che illumina le iniziative concrete volte a promuovere la responsabilità sociale e la costruzione di un futuro più equo.

L’associazione Altra Napoli EF, guidata dal carismatico Ernesto Albanese, riceve un significativo riconoscimento con il conferimento del Premio Impresa, un segno tangibile del valore del suo lavoro pluri-decennale.

Albanese, con la sua associazione, ha saputo trasformare l’ideale di responsabilità individuale in una forza collettiva, creando una rete di supporto e sviluppo per le aree più vulnerabili di Napoli, dimostrando come l’azione locale possa generare un impatto profondo e duraturo.

Il Premio Amato Lamberti, promosso dall’associazione Jonathan e dal gruppo di imprese sociali Gesco, con il sostegno di istituzioni accademiche, enti locali e media, si conferma un punto di riferimento imprescindibile per coloro che operano quotidianamente per una società più giusta e inclusiva.

Non si tratta solo di premiare meriti, ma di alimentare una cultura dell’impegno, ispirando nuove generazioni a farsi portatrici di cambiamento.

Albanese sottolinea come questo premio rappresenti non solo un riconoscimento per l’associazione, ma anche un omaggio alla visione di coloro che, come loro, sanno coniugare responsabilità e azione, trasformando idee in comunità attive e consapevoli.

L’evento si arricchisce di un significativo collegamento in diretta con Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, un’occasione per ascoltare direttamente una voce autorevole e per focalizzare l’attenzione sulle complesse dinamiche che affliggono la regione.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, interverrà con un messaggio istituzionale che contribuirà a rafforzare il significato dell’iniziativa.

L’edizione di quest’anno premia una rosa di personalità e realtà che si sono distinte per il loro contributo alla società.

Francesco Di Leva riceve il Premio alla Cittadinanza per il suo impegno civico; Luciano Stella si aggiudica il Premio per la Cultura per aver promosso la bellezza e la conoscenza; Valentina Tamborra riceve il Premio Diritti Umani per la sua instancabile difesa dei più deboli; Flo incarna l’Impegno Civile con la sua azione concreta; l’Associazione Quartieri Spagnoli, guidata da Giovanni Laino, riceve il Premio Lavoro Sociale per il suo ruolo cruciale nella rivitalizzazione di un quartiere simbolo; Piero Avallone sarà insignito della menzione speciale Paolo Giannino; Nello Scavo ottiene il Premio Giornalismo per la sua capacità di raccontare la realtà con coraggio e profondità.

Un momento particolarmente toccante sarà dedicato ad Abdallah Motan, giovane regista palestinese ingiustamente detenuto in Israele, un simbolo della sofferenza e dell’ingiustizia che gravano sulla popolazione palestinese.

Il Premio Amato Lamberti diventa così un atto di solidarietà e un appello alla giustizia.

L’evento non è solo una celebrazione, ma un richiamo alla responsabilità collettiva e un investimento nel futuro.