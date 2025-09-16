Premio Carosone: la Regione Campania punta su cultura e turismo.

La Regione Campania rafforza il suo impegno verso il Premio Carosone, riconoscendone il valore intrinseco come veicolo di espressione artistica e come potente messaggio di resilienza e speranza in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche.

L’assessore al Turismo, Felice Casucci, durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025, promossa con il sostegno della Regione e di Scabec e in programma all’Arena Flegrea il 26 settembre, ha sottolineato come l’iniziativa si inserisca in una strategia più ampia di promozione del territorio attraverso la valorizzazione della creatività e dell’identità culturale.

L’Area Flegrea, luogo simbolo di questa iniziativa, si configura come un motore cruciale per lo sviluppo turistico regionale.

I dati recentemente pubblicati da Federalberghi testimoniano una crescita significativa, che consolida il trend positivo registrato anche nell’anno precedente.

Questo dato quantitativo è sintomatico di un rinnovato interesse per un territorio ricco di storia, natura e tradizioni, capace di attrarre un turismo diversificato e consapevole.

Il Premio Carosone, secondo Casucci, non è semplicemente una celebrazione di un artista di fama internazionale, ma un omaggio a un vero e proprio maestro, un’influenza generativa che ha plasmato intere generazioni di talenti.

La sua opera trascende i confini della musica popolare, elevandosi a espressione di un’identità napoletana reinterpretata in chiave contemporanea, un’eredità che la Regione Campania intende sostenere e diffondere.

L’approccio non è quello di una semplice riproposizione del passato, ma di una rilettura dinamica e innovativa, in grado di parlare al pubblico di oggi e di ispirare le nuove generazioni di artisti.

La promozione del Premio, dunque, si configura come un investimento nel futuro culturale e turistico della Campania, un ponte tra tradizione e innovazione, tra memoria e prospettive.