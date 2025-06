Premio Welcome: Riconoscimento all’integrazione lavorativa dei rifugiati

Il riconoscimento “Welcome. Working for Refugee Integration”, conferito dall’UNHCR Italia, Agenzia ONU per i Rifugiati, rappresenta un sigillo di valore per il network educativo Dalla Parte Dei Bambini – Foqus, e un’importante testimonianza del suo impegno verso l’integrazione di persone in fuga da contesti di guerra, persecuzioni e gravi vulnerabilità. Questo premio, assegnato a un gruppo selezionato di aziende italiane, celebra un modello virtuoso che supera la mera assistenza umanitaria per abbracciare un percorso di empowerment lavorativo e sociale.La cerimonia, che ha visto la partecipazione di 227 aziende italiane, ha offerto un’occasione di riflessione sull’importanza cruciale dell’inclusione lavorativa come motore di ricostruzione della dignità e di reinserimento nella società. Un momento particolarmente significativo è stato il racconto di Franca, giovane donna nigeriana che, dopo aver superato un’esperienza traumatica di violenza e aver trovato rifugio in una comunità di accoglienza, ha intrapreso un percorso di tirocinio all’interno del network Dalla Parte Dei Bambini. La sua successiva assunzione a tempo indeterminato, con un contratto full-time come assistente per l’infanzia, incarna la promessa di una nuova vita e la forza trasformatrice dell’integrazione.Il premio “Welcome” non è solo un riconoscimento al lavoro svolto, ma anche una dichiarazione d’intenti. Rachele Furfaro, direttrice del network, ha sottolineato come l’inserimento lavorativo di persone provenienti da diverse aree geografiche – Nigeria, Ucraina, Russia, Sri Lanka e molte altre – sia un atto di solidarietà che arricchisce il tessuto sociale. Si tratta di un processo dinamico che favorisce lo scambio di competenze, la condivisione di storie di resilienza e la costruzione di ponti tra culture diverse.L’approccio di Dalla Parte Dei Bambini – Foqus va oltre la semplice offerta di un impiego. Si tratta di un investimento nel capitale umano, volto a creare opportunità di crescita personale e professionale per individui che hanno subito perdite immense e che spesso si trovano ad affrontare barriere significative. L’obiettivo ultimo è promuovere un modello di reciprocità, in cui l’esperienza e le capacità dei nuovi arrivati contribuiscono attivamente al progresso dell’organizzazione e della comunità nel suo complesso. Il progetto “Welcome” è il frutto di una collaborazione sinergica che coinvolge Fondazione Adecco e gode del sostegno di istituzioni e associazioni chiave, tra cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Confindustria, il Global Compact Network Italia, l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP) e Confimprese, testimoniando un impegno collettivo verso un futuro più inclusivo e solidale. Questo riconoscimento rafforza la convinzione che l’integrazione lavorativa sia un diritto, un dovere morale e un fattore essenziale per la costruzione di una società più giusta e prospera per tutti.