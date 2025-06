Prosciolti Damiano, Fallace e Basile: trionfa l’innocenza a Napoli

Un’importante sentenza del giudice per le udienze preliminari di Napoli, Gabriella Iagulli, ha sancito il proscioglimento totale di Massimo Damiano, Roberta Fallace e Lucia Basile da accuse gravissime di estorsione, presumibilmente commissionata attraverso l’intermediazione della camorra. La decisione, accolta dopo un’attenta disamina delle prove e delle argomentazioni presentate dai legali Luciano Fotios Meletopoulos e Giovanna Cacciapuoti, pone fine a una vicenda giudiziaria complessa e travagliata, segnata da sospetti, misure cautelari e un acceso confronto tra pubblica accusa e difesa.Le accuse, formulate in un quadro di presunte controversie legate a lavori edili mai conclusi, ipotizzavano il coinvolgimento dei tre imputati come mandanti di una richiesta estorsiva rivolta a un imprenditore, culminata anche in aggressioni fisiche. L’accusa sosteneva che Damiano, Fallace e Basile avessero fatto ricorso al cartello criminale composto da Mazzarella, Buonerba e Caldarelli per esercitare pressioni sull’imprenditore, con richieste di denaro di importo variabile, rispettivamente trenta mila e tremila cinquecento euro.La sentenza, tuttavia, ha ribaltato le prime impressioni investigative, evidenziando la fragilità delle prove a carico degli imputati e la mancanza di elementi concreti a sostegno dell’ipotesi di una loro responsabilità. I difensori hanno sempre contestato l’accusa, denunciando l’assenza di prove dirette e la natura speculativa delle deduzioni formulate dalla DDA. La vicenda giudiziaria era stata caratterizzata da un susseguirsi di decisioni contrastanti. Inizialmente, le misure cautelari, inclusi gli arresti domiciliari, erano state applicate, per poi essere annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli. La Corte di Cassazione, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura, confermando la decisione del Tribunale della Libertà. Questo percorso giudiziario, costellato di appelli e revisioni, ha evidenziato la complessità di affrontare accuse di questo genere, dove la ricostruzione della dinamica degli eventi e l’accertamento delle responsabilità si rivelano particolarmente ardui.Parallelamente allo sviluppo del processo nei confronti di Damiano, Fallace e Basile, un procedimento in abbreviato ha portato alla condanna di altri sette indagati, coinvolti nelle dinamiche estorsive. La decisione del giudice Iagulli, con il proscioglimento dei tre imputati, si accompagna a un rinvio a giudizio per gli ultimi due indagati, il cui processo si terrà il 18 settembre 2025, dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Napoli.I legali dei prosciolti hanno espresso grande soddisfazione per la decisione, definendola una vittoria della giustizia che ha restituito la libertà e l’onore a persone ingiustamente accusate. L’episodio sottolinea l’importanza di un’indagine accurata, di un contraddittorio processuale corretto e della tutela dei diritti fondamentali degli imputati, anche in contesti caratterizzati da accuse di criminalità organizzata. La vicenda offre spunti di riflessione sul delicato equilibrio tra la necessità di contrastare il fenomeno della criminalità e il rispetto del principio di presunzione di innocenza.