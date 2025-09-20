Pugile arrestato: maschere di Gigi D’Alessio per depistare i Carabinieri

La sofisticata, seppur maldestra, strategia adottata da Andrea Izzo, giovane pugile stabiese, ha ceduto all’acume investigativo dei Carabinieri di Castellammare di Stabia, portando alla sua arresto.

L’episodio, che si è sviluppato in una sequenza di eventi dinamici e inaspettati, rivela un tentativo elaborato per eludere i sistemi di sorveglianza durante una serie di furti.

Il piano criminale di Izzo si basava sull’utilizzo di maschere raffiguranti il volto del noto cantante Gigi D’Alessio, un inganno studiato per confondere le telecamere di sicurezza e generare un effetto di diversivo.

L’utilizzo di un’immagine così riconoscibile, seppur paradossale, suggerisce una certa audacia e, forse, una sottovalutazione dell’efficacia di tale travestimento da parte del giovane.

A svelare la strategia, però, non è stata la maschera stessa, ma un dettaglio apparentemente minore: l’utilizzo di un passamontagna durante un’attività di routine a bordo di un veicolo rubato, una Jeep di proprietà altrui, in via Motta Casa dei Viri.

La fuga a bordo di un’auto con targa alterata, segno di un’attività premeditata e coordinata, ha innescato un inseguimento ad alta velocità che si è concluso in via Cupa Varano.

La resistenza opposta da Izzo durante l’arresto, sfruttando le sue abilità di pugile professionista, ha reso l’operazione particolarmente impegnativa per i militari, che hanno subito lesioni.

La sua reazione violenta, oltre a configurare un reato di resistenza a pubblico ufficiale, testimonia una determinazione a evitare la giustizia che, tuttavia, si è rivelata futile.

La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di un vero e proprio “kit” per attività illecite: arnesi da scasso e tre maschere di Gigi D’Alessio.

Un elemento particolarmente interessante è la presenza di dediche autografe sul retro delle maschere, presumibilmente apposte dal cantante in occasione di concerti a cui un fan, evidentemente ignaro del destino delle sue effigi, aveva partecipato.

Questa circostanza aggiunge un tocco di ironia macabra alla vicenda, contrapponendo la spontaneità di un gesto di cortesia a un disegno criminale.

Le accuse che Izzo dovrà affrontare sono numerose e gravi: riciclaggio, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a quest’ultimo.

L’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane pugile attende il processo in regime di custodia cautelare, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio solleva interrogativi sulla capacità di alcuni individui a trasformare l’immagine di una figura pubblica in strumento di attività criminali, e sulla necessità di un’attenta analisi delle tecniche utilizzate dai malviventi per eludere i controlli.