Quarto, due ferimenti da arma da fuoco: indagini in corso.

Nel corso della giornata di ieri, la stazione dei Carabinieri di Quarto, in provincia di Napoli, ha aperto un’indagine complessa a seguito di due distinti eventi che hanno coinvolto ferimenti da arma da fuoco, verificatisi in un lasso temporale ravvicinato e che suggeriscono una possibile connessione.

La prima emergenza si è manifestata presso l’ospedale di Pozzuoli, dove è giunto un 34enne residente a Quarto, necessitando di cure immediate a seguito di lesioni agli arti inferiori causate da proiettili.

Parallelamente, a distanza di poche ore, l’ospedale San Paolo di Napoli ha accolto un 40enne, anch’egli ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra, manifestando la necessità di un ricovero in pronto soccorso.

Attualmente, il primo uomo rimane sotto osservazione medica, sebbene le sue condizioni non siano giudicate critiche e non verserebbe in pericolo di vita.

Il secondo ferito, invece, è stato dimesso con una prognosi che prevede un periodo di convalescenza di 21 giorni, indicando la gravità, pur che non immediatamente compromettente, della lesione subita.

Le indagini, immediatamente avviate dai Carabinieri, mirano a ricostruire la sequenza degli eventi, a determinare le motivazioni alla base di questi atti violenti – che potrebbero essere legate a conflitti preesistenti, dinamiche criminali o altre cause ancora da accertare – e a individuare con precisione il luogo in cui i due episodi si sono verificati.

Allo stato attuale delle indagini, l’ipotesi più accreditata tra gli investigatori è che entrambi i ferimenti siano avvenuti all’interno del comune di Quarto, suggerendo una potenziale correlazione tra i due casi e concentrando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla ricerca di testimoni e sulla raccolta di elementi che possano chiarire la dinamica dei fatti e portare all’identificazione dei responsabili.

L’attenzione è focalizzata sull’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e sulla verifica di eventuali collegamenti tra le vittime, al fine di gettare luce sulle complesse dinamiche che hanno portato a questi gravi episodi di violenza.