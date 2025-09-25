RA.I.D. Festivals: Danza, Identità e Dialoghi tra Culture

RA.

I.

D.

Festivals: Un Mosaico di Movimento e Identità tra Irpinia e OltreUn’onda di energia coreutica si propaga attraverso il tessuto territoriale, attraversando piazze storiche, teatri accoglienti e borghi intrisi di storia.

RA.

I.

D.

Festivals, Rassegna Interregionale Danza, si ripropone dal 28 settembre al 22 novembre 2025, non come un semplice cartellone di spettacoli, ma come un vero e proprio laboratorio culturale, una piattaforma di incontro tra diverse forme d’arte e identità.

Venticinque spettacoli e sedici date che si configurano come un viaggio emozionale e intellettuale, un percorso di scoperta e riflessione.

Il festival si pone l’ambizioso obiettivo di abbattere le barriere tra il mondo della danza e il grande pubblico, rendendo l’arte della danza accessibile, partecipata e viva.

Quest’anno, il focus è posto sul dialogo interculturale, con la presenza di compagnie provenienti dalla Spagna e dal Canada, a cui si affiancano i talenti emergenti e i maestri della scena italiana, creando un crogiolo di esperienze e prospettive.

Il territorio irpino si configura così come un palcoscenico a più voci, un luogo di scambio e contaminazione, capace di valorizzare le proprie radici e di aprirsi all’innovazione.

“RA.

I.

D.

Festivals 2025 è un invito a vivere la danza come un’esperienza collettiva,” afferma Maria Teresa Scarpa, direttrice artistica, “un momento di condivisione che stimola la riflessione e l’empatia, abbattendo le distanze culturali e sociali.

”Il viaggio coreutico si apre a Solofra, il 28 settembre, con la compagnia Körper e *Stuporosa*, pluripremiato spettacolo che indaga le connessioni tra corpo, memoria e identità collettiva.

Il 11 ottobre, ad Avellino, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, con *Le Fumatrici di Pecore*, mescolano danza e teatro in una riflessione pungente e poetica sui rituali e le dinamiche di gruppo.

Il 12 ottobre, a Mercogliano, la compagnia degli Istanti/compagnia Simona Bucci presenta un nuovo lavoro creato appositamente per il festival, mentre Codeduomo esplora il rapporto tra luce, movimento e solitudine.

Il 17 ottobre, sempre a Mercogliano, Simone Zambelli, con *Lacrimosa*, invita a confrontarsi con la fragilità umana e la potenza dell’atto creativo come forma di resistenza.

Il giorno successivo, una vera e propria maratona di danza anima il teatro, con la compagnia Bellanda, Susan Kempster e Ersiliadanza che offrono visioni coreutiche diverse e complementari.

Enzo Cosimi, con *Bastard Sunday*, omaggia Pier Paolo Pasolini in un’esplosione di poesia e provocazione, mentre Palazzo Orsini a Solofra, dal 25 ottobre al 9 novembre, accoglie *Leucò*, un viaggio nel mito greco attraverso la coreografia di Claudio Malangone, e *Voca*, un’innovativa fusione di voce e movimento a cura di Simona Sangermano Sofy Music.

Il 26 ottobre, la Compagnia Menhir invita a riflettere sul futuro del continente europeo, mentre il 7 e l’8 novembre, la Compagnia Campaniadanza e la compagnia Arabesque esplorano temi come la fragilità della materia, la bellezza nell’imperfezione e la ricerca di una giusta armonia.

Il 9 novembre, Josh Martin della Company 605, con *Leftovers*, offre una visione unica della danza urbana e contemporanea internazionale.

Il 12 e il 14 novembre, ad Avellino, Adriana Borriello e la Borderlinedanza offrono riflessioni sul tempo e sulla memoria, mentre il weekend del 16 novembre, lo Spazio Arena accoglie la Cie Bergamotto, la compagnia Abbracci di Carta APS e altre forme espressive che mescolano teatro, danza e tradizione popolare.

Il gran finale, a Montefusco, con Nancy Cardascia e Enzo Marangelo e Tiziana Petrone, invita a riflettere sulle etichette sociali e i pregiudizi.

Un elemento distintivo del festival è il progetto speciale MIC 2025 Talk About, con la direzione artistica di Tiziana Petrone e Hanka Irma van Dongen, che coniuga cinema e danza in un dialogo dinamico attraverso proiezioni, workshop e incontri.

Un’occasione per approfondire le connessioni tra le diverse forme d’arte e per stimolare un pensiero critico e consapevole.

RA.

I.

D.

Festivals si conferma così un’esperienza culturale di grande valore, capace di valorizzare il territorio irpino e di promuovere un dialogo aperto e inclusivo tra culture e generazioni.