Rapina e tentato omicidio a Torre del Greco: arrestato un uomo

Il 4 settembre a Torre del Greco, in corso Vittorio Emanuele, si è consumato un episodio di allarme sociale che ha visto protagonista un uomo di 67 anni, residente a Ercolano e con precedenti penali, accusato di una rapina aggravata culminata in un tentativo di omicidio.

L’azione, resa ancora più grave dall’utilizzo di un veicolo rubato, ha lasciato una vittima con lesioni che richiedono circa venti giorni per la guarigione.

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, l’uomo si è introdotto nel laboratorio artigianale di una gelateria, approfittando di un momento di distrazione di un impiegato.

Con una rapidità che testimonia una certa preparazione, sottrasse il borsello della vittima.

L’impiegato, immediatamente consapevole del furto, ha tentato di dare l’allarme e di inseguire il malvivente, il quale, con gesto violento e premeditato, si è imbarcato in un’auto rubata.

Nel tentativo di fuga, ha travolto la vittima, aggravando ulteriormente la gravità del reato.

Le indagini, supportate dalla collaborazione con la polizia municipale, si sono avvalse di un’approfondita analisi delle immagini di videosorveglianza e delle testimonianze raccolte sul posto.

Questo complesso lavoro investigativo ha permesso di ricostruire il percorso seguito dal veicolo e di identificare in maniera univoca il presunto responsabile.

L’azione dimostra come la criminalità, purtroppo, si manifesti con modalità sempre più aggressive e spregiudicate, mettendo a rischio l’incolumità delle persone.

L’arresto, con successivo atto di convalida, ha posto fine a questa fase delle indagini.

Il responsabile, ora detenuto, dovrà rispondere delle accuse di rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione, con l’aggravante di aver utilizzato un veicolo rubato e di essere recidivo.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e sulla necessità di rafforzare i controlli e la prevenzione dei reati, al fine di tutelare la tranquillità dei cittadini e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità.