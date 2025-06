Rapine in Banca: Arrestati a Benevento, Indagini su Colpi Interregionali

L’azione decisa dei Carabinieri di Benevento, in sinergia con la Procura guidata dal procuratore Gianfranco Scarfò, ha portato all’arresto di due uomini e di una donna, presunti esecutori di una serie di colpi a istituti bancari e uffici postali, che hanno esteso la loro attività criminale oltre i confini campani. Le misure cautelari, disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, sigillano un’indagine complessa, frutto di un’attenta ricostruzione degli eventi e di una meticolosa raccolta di elementi probatori.L’innesco delle indagini risale al 23 maggio 2023, quando un’audace rapina ha colpito l’Ufficio Postale di Melizzano, in provincia di Benevento, con un bottino di oltre 28.000 euro. L’evento, caratterizzato dall’aggressività dei malviventi incappucciati e armati, ha destato allarme e ha spinto le forze dell’ordine ad avviare un’indagine volta a identificarne gli autori.L’analisi delle immagini di sorveglianza, la comparazione delle dinamiche criminali e la raccolta di testimonianze hanno permesso di ricostruire una rete di relazioni e di individuare i tre indagati, a cui vengono contestati, in concorso, diversi episodi di rapina. Le indagini hanno rivelato che il gruppo non si è limitato a operare nella provincia di Benevento, ma ha pianificato e realizzato colpi in altre regioni, dimostrando una capacità organizzativa e una certa mobilità geografica.Tra gli episodi contestati figura il tentativo di rapina del 1° agosto 2023 presso l’Istituto di Credito BPER di Eboli, in provincia di Salerno, e la rapina consumata il 9 agosto 2023 all’Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena di Balvano, in provincia di Potenza. Questi colpi, condotti con metodi simili e con una notevole preparazione, suggeriscono una strategia criminale ben definita e una certa esperienza nel settore.La disparità delle misure cautelari disposte dal giudice – arresto in carcere per gli uomini e arresti domiciliari per la donna – riflette probabilmente una valutazione delle rispettive responsabilità e del grado di coinvolgimento nella pianificazione e nell’esecuzione dei colpi. Ulteriori indagini sono in corso per accertare la presenza di eventuali complici e per ricostruire l’intera filiera criminale che ha sostenuto le azioni dei presunti rapinatori, delineando un quadro più ampio di un’organizzazione dedita al colpo sicuro. La Procura di Benevento sta ora lavorando per quantificare l’ammontare complessivo del denaro sottratto e per tracciare il percorso delle risorse illecite.