Ravello Lab 2025: Turismo, Patrimonio e Futuro del Territorio

Ravello Lab 2025: Turismo Culturale, Rigenerazione e il Futuro del PatrimonioLa ventesima edizione di Ravello Lab – Colloqui Internazionali, un evento di punta nel panorama europeo dedicato alla sinergia tra cultura e sviluppo, si terrà a Villa Rufolo, Ravello, dal 23 al 25 ottobre 2025.

L’evento, promosso dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Federculture e dalla Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali, si propone come un osservatorio privilegiato per esplorare il ruolo cruciale del turismo culturale nella rivitalizzazione dei territori.

Il cuore del dibattito ruota attorno alla necessità di ripensare il rapporto tra turismo e patrimonio, superando modelli spesso insostenibili e orientandosi verso approcci che integrino la crescita economica con la salvaguardia dell’identità locale e la promozione dell’inclusione sociale.

L’obiettivo è tracciare nuove strategie per massimizzare gli impatti positivi degli investimenti nel settore, mitigando al contempo le potenziali criticità legate alla pressione turistica, alla commercializzazione eccessiva e alla perdita di autenticità.

L’inaugurazione, fissata per giovedì 23 ottobre alle ore 15:30, vedrà la partecipazione di figure istituzionali, operatori del settore e rappresentanti del mondo culturale.

Un panel di esperti sarà chiamato a confrontarsi sulle sfide attuali e future, affrontando tematiche come la destagionalizzazione, la diversificazione dell’offerta turistica, la fruizione accessibile del patrimonio e il coinvolgimento delle comunità locali nella pianificazione e gestione delle politiche culturali.

Ad aprire i lavori, un parterre di prestigio: il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier; Alessio Vlad, presidente della Fondazione Ravello; Alfonso Andria, presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e presidente di Ravello Lab; Francesco Spano, direttore di Federculture; Onofrio Cutaia, commissario straordinario della Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali; Paolo Diana, direttore Aree Imprese Campania Intesa San Paolo; Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo Regione Campania; e Alessandra Priante, presidente dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Un momento significativo sarà dedicato alla presentazione del progetto Fondazione Changes, con Diego Calaon, associato Topografia Antica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che illustrerà approcci innovativi per la valorizzazione del paesaggio e la narrazione del territorio.

Grande attesa per la lectio magistralis di Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto Treccani, dal titolo “Il patrimonio culturale tra valorizzazione e sostenibilità: nuove sfide per il turismo del XXI secolo”.

Bray, figura di spicco nel panorama culturale italiano, offrirà spunti di riflessione fondamentali per orientare le politiche del futuro, evidenziando l’importanza di un approccio olistico che integri la conservazione del patrimonio con lo sviluppo sostenibile.

Nel corso dei tre giorni, Ravello Lab celebrerà l’impegno di enti e associazioni impegnate nella salvaguardia e promozione del patrimonio culturale italiano.

L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 sarà presente per condividere la propria esperienza e visione, mentre il prestigioso Premio Nazionale “Patrimoni Viventi” riconoscerà iniziative esemplari.

Il Comune di Aielli (Aq), con il progetto “Borgo Universo: storia di una rinascita,” riceverà il premio nella categoria Enti Pubblici, testimoniando l’importanza della riqualificazione urbana e della riscoperta delle identità locali.

La Proloco di Compagnatico (Gr) si aggiudicherà il premio per le Associazioni Private con “Campis – Compagnatico: Attività, Memorie, Patrimoni e Innovazione della Storia in comune”, evidenziando il ruolo cruciale delle comunità nella trasmissione delle tradizioni e nella promozione del territorio.

Un premio speciale sarà conferito al giornalista Emilio Casalini per il suo contributo alla diffusione della cultura e alla valorizzazione del patrimonio italiano.

Ravello Lab 2025 si propone quindi come un punto di incontro essenziale per definire il futuro del turismo culturale, promuovendo un modello di sviluppo più equo, sostenibile e rispettoso delle radici identitarie.