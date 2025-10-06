Razia al supermercato: colpo audace a Monteforte Irpino.

Nel cuore della notte, l’assenza di rumori e l’ombra del silenzio sono stati brutalmente interrotti a Monteforte Irpino, dove un supermarket ha subito un’audace e metodica razia.

L’evento, ancora in fase di quantificazione precisa in termini di valore del bottino, rappresenta un colpo significativo, testimoniando una pianificazione accurata e un’esecuzione rapida.

Tre figure incappucciate, avvolte nell’anonimato della notte, hanno violato la sicurezza dell’esercizio commerciale, forzando un accesso laterale attraverso la rimozione di una porta.

La loro azione, condotta con apparente professionalità, ha rivelato una conoscenza pregressa della struttura e della sua vulnerabilità.

L’utilizzo di una flex, uno strumento da taglio potente e specializzato, ha permesso loro di superare la resistenza della cassaforte, un elemento progettato per proteggere i valori.

La capacità di squarciare una cassaforte in tempi così ristretti suggerisce non solo l’efficacia dell’attrezzatura, ma anche la competenza nell’impiego di tali strumenti.

Il denaro custodito al suo interno, il risultato del lavoro di numerosi clienti e dipendenti, è stato sottratto.

La brevità dell’azione, pochi minuti cruciali catturati dalle telecamere di videosorveglianza ora al vaglio dei Carabinieri, evidenzia una logistica impeccabile e una fuga ben orchestrata.

Le immagini, frammenti di una sequenza criminale, rappresentano una fonte preziosa per le indagini in corso, offrendo indizi fondamentali sull’identità dei responsabili e sul modus operandi adottato.

La fuga, presumibilmente a bordo di un veicolo in attesa, suggerisce un team più ampio, operante come una sorta di rete criminale con ruoli specifici e una pianificazione dettagliata.

Il complice alla guida ha garantito una via di fuga rapida, minimizzando il rischio di intercettazione da parte delle forze dell’ordine.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli esercizi commerciali e sull’efficacia dei sistemi di prevenzione criminale.

L’audacia dei malviventi, la loro preparazione e la precisione nell’esecuzione del colpo indicano una tendenza all’aggravamento delle attività illecite e richiedono una riflessione approfondita sulla necessità di rafforzare le misure di protezione e di contrasto alla criminalità organizzata, non solo a Monteforte Irpino, ma in tutta la provincia di Avellino e oltre.

Le indagini si concentrano ora sull’analisi delle immagini, sulla ricerca del veicolo utilizzato e sulla ricostruzione dei possibili collegamenti con altre attività criminali nella regione.