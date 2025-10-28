Rea, boss dal carcere: il clan Tammaro-Rea ancora operativo.

Il controllo capillare e persistente di Francesco Rea, 61 anni, figura cardine del complesso sodalizio criminale che interseca i clan Tammaro, Rea e Veneruso a Casalnuovo di Napoli, non ha subito interruzioni nonostante la sua detenzione.

L’abilità di Rea, leader indiscusso, nel mantenere la direzione operativa dal carcere, supportata dall’uso di dispositivi mobili, è emersa chiaramente al termine di un’articolata indagine condotta dai Carabinieri di Castello di Cisterna e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha portato all’esecuzione di sei arresti.

Le accuse mosse a Rea e ai suoi stretti collaboratori non si limitano alla mera associazione di tipo mafioso, ma delineano un quadro di attività criminali strutturate e diversificate.

Oltre al reato di associazione, i militari dell’Arma contestano la detenzione e il porto illegale di armi da fuoco, strumenti essenziali per l’intimidazione e l’applicazione della “giustizia” parallela perpetrata dal clan. Particolarmente rilevanti sono le accuse di tentata estorsione aggravata, che evidenziano la pretesa sistematica di denaro e favori da parte dell’organizzazione, con l’uso della violenza e della minaccia per piegare commercianti e imprenditori alla loro volontà.

L’elenco degli arrestati rivela la gerarchia interna e la specializzazione dei ruoli all’interno del sodalizio.

Accanto a Francesco Rea, Armando Tammaro e lo zio Luigi Tammaro, entrambi figure apicali del gruppo Tammaro, troviamo Ferdinando La Gatta, descritto come uomo di fiducia dei Tammaro, e Michele Benvenuto, incaricato della riscossione delle estorsioni e dell’esecuzione di azioni violente.

Gennaro D’Ambrosio, guardia del corpo e gestore delle estorsioni, completa il quadro di una struttura criminale organizzata e ramificata.

L’indagine, protrattasi a lungo e basata su complesse attività di intercettazioni e pedinamenti, ha permesso di ricostruire le dinamiche interne al clan e di svelare le strategie utilizzate per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

L’utilizzo del telefono cellulare da parte di Rea, in particolare, rappresenta un elemento cruciale che ha consentito all’organizzazione di continuare a operare anche durante la sua detenzione, rendendo evidente la necessità di un approccio investigativo innovativo e mirato a contrastare la capacità di resilienza delle organizzazioni criminali.

I sequestri di beni e il blocco dei conti correnti, disposti nell’ambito dell’indagine, mirano a colpire il patrimonio illecito accumulato dal clan e a disarticolare definitivamente le sue attività.