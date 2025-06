Riapre il McFratm: un tributo a Massimo, anima azzurra di Secondigliano.

A Secondigliano, il ricordo di Massimo Chianese, appassionato tifoso del Napoli strappato prematuramente alla vita in un tragico incidente stradale durante le esultanze per la conquista del quarto scudetto, rinasce con la riapertura del suo amato pub “McFratm”. Un locale che, inaspettatamente, aveva conquistato notorietà grazie a una singolare e fortunata coincidenza: il soprannome affibbiato all’azzurro Scott McTominay, stella indiscussa del campionato, che si era trasformato in un simbolo di affetto e fratellanza tra tifosi.La decisione di riaccendere le luci del pub, un luogo intriso di passione calcistica e di ricordi preziosi, è stata quella coraggiosa e commovente della vedova, Maria Murolo. Sola nel gestire la piccola Benny, figlia di sette anni, Maria ha scelto di onorare la memoria del marito non soccombendo al dolore, ma trasformandolo in forza propulsiva per il futuro della bambina.“Massimo era anima e cuore del Napoli,” racconta Maria, la voce intrisa di emozione. “Il pub era il frutto dei suoi sacrifici, un luogo dove la passione per la squadra si fondeva con l’accoglienza e la convivialità. Non potevo permettere che tutto questo si perdesse, non lo avrei perdonato.”La storia del pub “McFratm” è emblematica di un legame profondo tra la comunità di Secondigliano, la squadra di calcio e un uomo che ha saputo incarnare lo spirito di appartenenza e la gioia condivisa. Il soprannome di McTominay, un nome diventato sinonimo di amicizia e vicinanza tra i tifosi, aveva acceso un sorriso di orgoglio negli occhi di Massimo, consolidando la popolarità del locale.La foto recente, pubblicata sui social media poco prima della sua scomparsa, ritrae Massimo sorridente, con i capelli e la barba tinti di azzurro, affiancato dalla figlia Benny e dalla bandiera che celebra il quarto scudetto. Un’immagine che racchiude la felicità di un padre e di un tifoso, un simbolo tangibile dell’amore per il Napoli e per la famiglia.La riapertura del “McFratm” non è solo il ritorno di un locale, ma la riaffermazione di un patrimonio di ricordi, di valori e di speranze per Benny, che potrà crescere all’ombra del sorriso e della passione del padre, sostenuta dalla comunità che ha saputo abbracciare il suo dolore e condividere il suo futuro. È un atto d’amore che trasforma la tragedia in un’occasione per guardare avanti, con la forza della memoria e la promessa di un futuro più sereno.