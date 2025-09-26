Riciclo Plastiche: L’Europa a Rischio, L’Italia Tra Successi e Tensioni

Il panorama europeo del riciclo delle materie plastiche è afflitto da una profonda incertezza, un barometro che segnala una potenziale contrazione produttiva e un impatto negativo sull’occupazione in un settore cruciale per l’economia circolare.

In Italia, sebbene si registrino risultati lodevoli – con il superamento anticipato, nel 2024, dell’obiettivo europeo del 50% di imballaggi riciclati – il comparto si trova a fronteggiare tensioni strutturali che richiedono un’analisi più approfondita e interventi mirati.

Le preoccupazioni, ripetutamente espresse dai consorzi e dalle imprese, sono radicate in una complessa serie di fattori interconnessi.

L’afflusso di importazioni extra-UE, caratterizzate da costi competitivi e, in molti casi, da una scarsa aderenza agli standard qualitativi e ambientali, rappresenta una sfida primaria.

Questo fenomeno distorce il mercato, svalutando le materie prime secondarie e minando la competitività delle aziende che investono in tecnologie e processi di riciclo avanzati.

Un ulteriore elemento di squilibrio è rappresentato dal divario tra la crescente capacità impiantistica nazionale e la domanda interna, che non si espande con la stessa velocità.

Questo genera un eccesso di offerta di materiali riciclati, spingendo i prezzi verso il basso e riducendo i margini di profitto per le aziende del settore.

L’elevato costo dell’energia, un fattore critico per tutte le industrie manifatturiere, aggrava ulteriormente la situazione, erodendo la redditività delle operazioni di riciclo.

La persistenza di una concorrenza sleale da parte delle plastiche vergini, proposte sul mercato a prezzi artificialmente bassi, completa il quadro di una situazione critica.

Questo fenomeno penalizza gli sforzi di chi investe in innovazione e sostenibilità, disincentivando la transizione verso un’economia più circolare e responsabile.

La sensibilità dimostrata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha convocato un tavolo di lavoro specifico sulle plastiche per l’8 ottobre, è un segnale positivo.

È imperativo che questa iniziativa si traduca in azioni concrete volte a riequilibrare il mercato, promuovere la domanda di materiali riciclati e garantire condizioni di concorrenza eque.

È fondamentale evitare che un settore costruito su decenni di impegno e investimenti, un esempio di eccellenza italiana, venga compromesso da normative eccessivamente restrittive o da pratiche commerciali distorsive.

Il futuro dell’economia circolare in Italia, e in Europa, dipende dalla capacità di affrontare queste sfide con lungimiranza e determinazione, sostenendo l’innovazione, incentivando la domanda di prodotti riciclati e garantendo un quadro normativo che premi la sostenibilità e la responsabilità ambientale.