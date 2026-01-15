Riesame Napoli: Custodia cautelare confermata per gli aggressori di Petrone

Il Riesame di Napoli ha confermato la custodia cautelare in carcere per i quattro giovani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, indagati per il tentato omicidio di Bruno Petrone, diciottenne gravemente ferito a seguito di un’aggressione armata avvenuta nel quartiere Chiaia.

La decisione del tribunale, emessa a valle delle prime disposizioni del Giudice per le Indagini Preliminari Anita Polito e delle successive richieste del Pubblico Ministero Claudia De Luca, ribadisce la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura restrittiva, in particolare il pericolo di fuga e di inquinamento delle indagini.

L’episodio, consumatosi nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, ha gettato un’ombra di violenza su una zona tradizionalmente frequentata da giovani, i cosiddetti “baretti” di Chiaia, luoghi di aggregazione sociale che in questo caso si sono rivelati teatro di un atto di aggressione brutale.

La dinamica, ricostruita dalle forze dell’ordine, ha visto coinvolti complessivamente cinque individui, quattro dei quali sottoposti a fermo, uno dei quali risulta essere stato denunciato.

Bruno Petrone, promessa del calcio locale e militante nella squadra dilettantistica Unione Sportiva Angri 1927, è stato colpito da due fendenti addominali e laterali, che lo hanno lasciato in condizioni critiche.

L’acquisizione di un video filmato durante l’aggressione si è rivelata cruciale nell’attività investigativa.

Le immagini, analizzate meticolosamente, hanno permesso di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi: l’arrivo dei cinque aggressori a bordo di due scooter, la successiva escalation in una colluttazione violenta e, infine, l’aggressione armata che ha colpito il giovane calciatore.

L’analisi forense del video, abbinata alle testimonianze raccolte, ha permesso di identificare i responsabili e di delineare con chiarezza la loro partecipazione ai fatti.

Questo tragico episodio solleva interrogativi profondi sulla sicurezza urbana, sull’escalation della violenza giovanile e sul ruolo dei luoghi di aggregazione informali.

L’utilizzo di armi da taglio in una rissa tra giovani, la presenza di un video che documenta l’aggressione e la gravità delle lesioni riportate dalla vittima rendono l’evento particolarmente allarmante e richiedono un’attenta riflessione da parte delle istituzioni e della società nel suo complesso.

L’indagine è ora focalizzata sull’accertamento delle motivazioni che hanno portato a questo atto violento e sulla ricostruzione delle relazioni tra gli aggressori e la vittima, al fine di comprendere le dinamiche alla base di questa tragedia.

Il Riesame ha sostanzialmente confermato la necessità di mantenere alta l’attenzione e la severità delle misure repressive per prevenire la commissione di ulteriori reati e per garantire la sicurezza della collettività.