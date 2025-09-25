Riforma Giustizia: Dialogo tra CNF e Avvocatura Campana

Verso un futuro di giustizia: il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Campana al dialogo per la riforma e l’innovazione.

Si terra, nei giorni 16 e 17, nella sede della biblioteca De Marsico a Castel Capuanno, un evento di cruciale importanza: l’incontro tra il Consiglio Nazionale Forense e le Avvocature dei Distretti Napoli e Salerni.

Questo evento, che vedrà la partecipazione dei Dieci Ordini Forense Campani e il Presidente del CNF Francesco Greco, si pone come un momento di riflessione e dialogo volto a delineare il futuro della professione legale e del sistema giudiziario.

L’agenda dei lavori è densa di temi cruciali che riflettono le sfide e le opportunità del momento.

Al centro del confronto si trova la riforma del sistema giudiziario, con un occhio attento alle sue prospettive di miglioramento e alle esigenze di una giustizia più efficiente e accessibile.

Si parlerà di riforma della professione forense, ripensandone i ruoli, le funzioni e le responsabilità alla luce delle trasformazioni in atto.

Un aspetto centrale sarà quello delle nuove tecnologie, in particolare l’Intelligenza Artificiale, con un dialogo aperto alle opportunità che offre ma con una riflessione attenta alle implicazioni etiche e professionali che comporta.

Non si può dimenticare, in questo contesto, le emergenze che richiedono interventi concreti e immediati per garantire l’esercizio della giustizia, l’accesso alla professione, la formazione e l’aggiornamento continuo.

I lavori affronteranno temi delicati come il diritto all’indipendenza della professione, il rispetto dei principi di equità e parità di trattamento, l’efficienza dei processi decisionali e la tutela dei diritti fondamentali.

Si discuterà del ruolo degli Ordini Forensi nel garantire la qualità della formazione, il rispetto del codice deontologico e la tutela dei consumatori.

Un focus specifico sarà dedicato alle nuove sfide del processo penale, con particolare attenzione alla riforma del sistema carcerario e alla promozione di alternative alla detenzione.

Si prenderà in esame l’impatto della riforma Cartabia e l’evoluzione della mediazione civile e penale.

Le tavole rotonde offriranno uno spazio di confronto aperto e costruttivo, consentendo ai professionisti, ai magistrati e agli operatori del diritto di condividere esperienze e individuare soluzioni innovative.

Sarà un’occasione per riflettere sulle nuove frontiere della giustizia di prossimità e sull’importanza di un approccio multidisciplinare alla risoluzione delle controversie.

L’appuntamento si configura come un momento di crescita e di consolidamento per l’intera Avvocatura Campana, un’occasione per rafforzare il dialogo istituzionale e per affrontare insieme le sfide del futuro.

Si tratta di un impegno costante per migliorare la giustizia, promuovere l’equità e tutelare i diritti di tutti.

Un percorso di innovazione, responsabilità e dedizione al servizio della collettività.