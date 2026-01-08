Riforma Giustizia: Napoli in strada per informare i cittadini

Domenica prossima, il cuore pulsante del foro napoletano si riverserà in strada, in un’iniziativa di dialogo diretto con la cittadinanza, per illustrare le motivazioni che sostengono il voto favorevole al referendum sulla riforma della giustizia.

La Camera Penale di Napoli, aderendo a un’iniziativa nazionale promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane, si appresta a un’azione di sensibilizzazione che trascende le dinamiche di partito e mira a informare i cittadini sulle implicazioni di questa riforma strutturale.

L’appuntamento, fissato per le ore 10:00 in via Scarlatti, al Vomero, rappresenta una tappa cruciale in un percorso di avvicinamento alla cittadinanza che si prefigge di chiarire un tema complesso e spesso distorto dalla strumentalizzazione politica.

Lungi dall’essere una mera questione procedurale, la separazione delle carriere magistratili tra giudicanti e inquirenti incarna una profonda riflessione sull’equilibrio dei poteri e sulla garanzia di un giusto processo.

La riforma proposta, infatti, non si limita a una riorganizzazione formale, ma intende introdurre una divisione funzionale che potenzialmente può mitigare i conflitti di interesse e rafforzare l’indipendenza della magistratura.

Un sistema in cui le funzioni di accusa e di giudizio sono chiaramente distinte favorisce una maggiore trasparenza e riduce il rischio di influenze indebite, elementi imprescindibili per assicurare un’amministrazione della giustizia equa e imparziale.

La Camera Penale di Napoli, consapevole della complessità del tema e dell’importanza di un dibattito informato, intende offrire ai cittadini una prospettiva indipendente e rigorosa, al di là delle narrazioni polarizzate che spesso caratterizzano il discorso pubblico.

L’obiettivo non è quello di imporre un voto, ma di fornire gli strumenti per una scelta consapevole, basata su una comprensione approfondita delle implicazioni della riforma.

Questo evento si colloca all’interno di un più ampio progetto di educazione civica, volto a promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo della giustizia nella società democratica.

Il diritto a un processo equo e imparziale è un pilastro fondamentale dello stato di diritto e la riforma in oggetto rappresenta un tentativo di rafforzare questo pilastro, garantendo maggiore efficienza, trasparenza e indipendenza nell’amministrazione della giustizia.

La battaglia in corso non è, pertanto, una contesa politica di campanello, ma una battaglia di civiltà, volta a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e a consolidare i valori democratici che fondano la nostra convivenza.